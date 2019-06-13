«Что за комплексы?»: Яна Рудковская призналась в любви к своему возрасту

Яна Рудковская сейчас находится в Греции, где снимается для бутика Dior. В Instagram Яна выложила несколько постов. В последнем из видео она прогуливается модельным шагом в красивом купальнике с накидкой.
В подписи к ролику 44-летняя Рудковская, которая никогда не скрывала возраст, признается, что не стесняется своих лет, и призвала подписчиц поступать так же.
«Мне 44. и я горжусь своим возрастом !А вы ?Вы любите свой возраст?!Или стесняетесь его !? Что это за комплексы по поводу возраста ? Мини ? Купальников ? Платьев и так далее ... я против эйджизма - дискриминации по возрасту !Мы все придём с Вами и к 45 , и к 50 и к 60 и к 70 , а если повезёт то и к 80 годам ! Не бойтесь своего возраста , а любите его !», - написала Яна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Если женщина не скрывает свой возраст,значит она довольна собой-классика.)»,
«Мне 43! ОБОЖАЮ свой возраст! Ни на минуту не хотела бы вернуться в 20-ть или 30-ть»,
«42 года. Отношусь нормально не скрываю никогда) но хотелось бы конечно 20 - 25))»,
«Да очень мне 45,горжусь своим возрастом, не важно сколько лет, главное выглядеть достойно», - поддержали Рудковскую подписчицы.
А вы скрываете свой возраст?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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