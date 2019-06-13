«Что за комплексы?»: Яна Рудковская призналась в любви к своему возрасту

В подписи к ролику 44-летняя Рудковская, которая никогда не скрывала возраст, признается, что не стесняется своих лет, и призвала подписчиц поступать так же.

«Мне 44. и я горжусь своим возрастом !А вы ?Вы любите свой возраст?!Или стесняетесь его !? Что это за комплексы по поводу возраста ? Мини ? Купальников ? Платьев и так далее ... я против эйджизма - дискриминации по возрасту !Мы все придём с Вами и к 45 , и к 50 и к 60 и к 70 , а если повезёт то и к 80 годам ! Не бойтесь своего возраста , а любите его !», - написала Яна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).