«Что вы с собой сделали?» Поклонники упрекнули Ольгу Орлову в увлечении фотошопом и пластикой

41-летняя певица Ольга Орлова провела вечер в обществе подруг Кристины Орбакайте и Ирины Полторак. Фотографии с дружеских посиделок появились в социальных сетях.
«Три блондинки под окном ...», - подписала снимок Ольга Орлова, а Кристина Орбакайте отметила, что вечер прошел замечательно.
Подписчики блондинок пришли в недоумение от того, почему так изменилась внешность экс-солистки «Блестящих» Ольги Орловой.
«Орлова уже себя уродует...», «Орлова на себя не похожа», «Ой, Олечку даже не узнать», «У Вас с Бородиной один косметолог? Очень уж Вы стали похожи)», «На Барадину стала похожа ) наверно один и тот же пластический хирург», «Орлова , что ты с собой сделала», - последовали комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
В то же время многие отметили, насколько хороша Кристина Орбакайте, что с каждым годом ее естественная красота все больше расцветает.
А вам нравится, как выглядят Ольга и Кристина?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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