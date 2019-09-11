«Что вы с собой сделали?» Поклонники упрекнули Ольгу Орлову в увлечении фотошопом и пластикой

Подписчики блондинок пришли в недоумение от того, почему так изменилась внешность экс-солистки «Блестящих» Ольги Орловой.

«Орлова уже себя уродует...», «Орлова на себя не похожа», «Ой, Олечку даже не узнать», «У Вас с Бородиной один косметолог? Очень уж Вы стали похожи)», «На Барадину стала похожа ) наверно один и тот же пластический хирург», «Орлова , что ты с собой сделала», - последовали комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

В то же время многие отметили, насколько хороша Кристина Орбакайте, что с каждым годом ее естественная красота все больше расцветает.

А вам нравится, как выглядят Ольга и Кристина?