Что стало с роковой красоткой Кристалл из «Шоугелз» через 25 лет после выхода фильма

Отец часто уезжал в командировки, семья собиралась в полном составе только по воскресеньям. В этот день устраивали теплые посиделки: дети разыгрывали сценки и за свои старания получали монетки.

О карьере актрисы Джина Гершон начала грезить в детстве. Одним из главным увлечений малышки была игра в куклы по ролям. Она уходила с ними в сад, придумывала разные истории и сама же их озвучивала разными голосами.

Друзей на улице у будущей звезды было немного, но она весело проводила время с бабушкой и сестрой отца — заядлыми картежницами. В 11 лет Джина уже была умелым игроком в покер, а после обыгрывала азартных родственниц в казино.

В редкие моменты нахождения отца дома девочка играла с ним в американский футбол. Несмотря на хрупкую фигуру, Джина была ловкой и сильной. Увлечение этим видом спорта осталось с ней на всю жизнь.