Что стало с роковой красоткой Кристалл из «Шоугелз» через 25 лет после выхода фильма
В июне 2021 года Джине Гершон исполнилось 59 лет. Но глядя на эту красотку, трудно поверить в цифры в ее паспорте. Она все так же эффектна, как и 30 лет назад, и не растеряла своего шарма и привлекательности.
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Фото: Getty Images
Джина Гершон родилась в 1962 году в зажиточной многодетной семье и была самым младшим ребенком. Ее отец работал в торговле, а мать была дизайнером интерьеров.
Семья жила на окраине Лос-Анджелеса. Можно сказать, что Джина появилась на свет в сердце киноиндустрии, с которой связала жизнь. Смешение кровей разных национальностей (еврейской, русской, французской) подарило актрисе яркую и запоминающуюся внешность.
Фото: www.instagram.com/ginagershon
Отец часто уезжал в командировки, семья собиралась в полном составе только по воскресеньям. В этот день устраивали теплые посиделки: дети разыгрывали сценки и за свои старания получали монетки.
О карьере актрисы Джина Гершон начала грезить в детстве. Одним из главным увлечений малышки была игра в куклы по ролям. Она уходила с ними в сад, придумывала разные истории и сама же их озвучивала разными голосами.
Друзей на улице у будущей звезды было немного, но она весело проводила время с бабушкой и сестрой отца — заядлыми картежницами. В 11 лет Джина уже была умелым игроком в покер, а после обыгрывала азартных родственниц в казино.
В редкие моменты нахождения отца дома девочка играла с ним в американский футбол. Несмотря на хрупкую фигуру, Джина была ловкой и сильной. Увлечение этим видом спорта осталось с ней на всю жизнь.
Фото: www.instagram.com/ginagershon
В Беверли-Хиллз Джина окончила престижную школу, в которой училась с Ленни Кравицем.
Девочка получала хорошие отметки, но славилась дурным характером и далеко непримерным поведением. Тогда родители поставили ее перед выбором: или она усмиряет свой нрав и бросает вредные привычки, или ее отправляют в закрытую школу для девочек. Гершон пришла в ужас от одной мысли, что ей придется оканчивать обучение среди благородных девиц, и согласилась стать более послушной. После она получила аттестат без проблем.
Театральный дебют Джины состоялся в 8-м классе на школьной сцене. Она была в таком восторге от игры, что окончательно решила, что будет только актрисой. Кроме этого, ей нравилось танцевать и петь.
Фото: www.instagram.com/ginagershon
После школы Гершон отправилась получать театральное образование. Стать дипломированной артисткой, а не самоучкой, в те годы было для нее главной целью. И в 16 лет она уехала из дома в Сан-Франциско, где поступила в консерваторию. Там она изучала хореографию и актерское мастерство.
После окончания вуза актриса разрывалась между двумя городами: родным Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, где ее уже заметили агенты.
В это же время молодая актриса стала одним из организаторов нью-йорского театра «Обнаженные ангелы».
Джина успешно выступала на Бродвее в нескольких мюзиклах.
Первые роли в кино Джина Гершон получила в начале 1980-х. Но ее появления на экране были такими мимолетными, что ее нельзя было даже назвать актрисой второго плана. Так, яркая брюнетка с горящими глазами и выразительной улыбкой мелькнула в фильмах: «Девушка в розовом», «Сумеречная зона», «Сладкая месть», «Красная жара».
Фото: Кадр фильма
Первая известность пришла к Джине после съемок с Томом Крузом в фильме «Коктейль». Затем Гершон появилась в боевике Джона Флинна «Во имя справедливости». В это же время, в начале 1990-х, она начала работать на телевидении. Она играла в телефильме «Мисс Роуз Уайт», а позже — в сериале «Район Мелроуз».
В 1995 году Джина Гершон проснулась знаменитостью — на экраны вышел скандальный фильм Пола Верховена «Шоугелз». Актриса блестяще исполнила роль роковой, «горячей» и стервозной красотки Кристалл Коннорс. На съемках артистке пригодилось и хореографическое образование и физическая подготовка.
В США фильм разгромили критики, но в других странах он стал хитом.
Фото: Кадр фильма
После съемок у Верховена Джине стало поступать больше сценариев — она могла уже выбирать. И выбрала. Следующим ее фильмом стала картина «Связь» сестер Вачовски. Здесь Гершон проявила себя как драматическая актриса. Джина сыграла роль Корки — лесбиянки с темным прошлым, вышедшей из тюрьмы после 5-летнего срока.
Кстати, со своей партнершей по драме Дженнифер Тилли Джина дружит до сих пор и называет ее лучшей девчонкой в мире.
Фото: Кадр фильма
Следующий фильм «Без лица» (1997 год) также стал известным. Партнерами Гершон на съемках стали Джон Траволта и Николас Кейдж.
Фото: Кадр фильма
В конце 1990-х зрители оценили сразу несколько фильмов с участием актрисы: «Гори все огнем», «Крутой полицейский», «Пальметто», «Гиневра», «По ту сторону прошлого», «Свой человек».
В 2001-м на экраны вышли «Гонщик», в котором Гершон снялась с Сильвестром Сталлоне, и «Убийство в чужом городе» (снялась с Микки Рурком).
За последние 20 лет Гершон снялась в нескольких десятках фильмов и видео. Также Джина озвучивает мультфильмы.
Фото: Getty Images
Джина всегда пользовалась повышенным вниманием со стороны мужчин. У нее были романы с коллегами по творческому цеху, но все они закончились ничем. Джина встречалась с актером Оуэном Уилсоном и ресторатором Шоном МакФерсоном, но ни один из них не позвал ее замуж.
Детей у актрисы нет, но она компенсирует их отсутствие любовью к племянникам.
Фото: www.instagram.com/ginagershon
Джина продолжает сниматься и отдаваться своим страстям: музыке и скупке антиквариата.
В 59 лет Джина Гершон выглядит великолепно. Ее фигура сохранила идеальные пропорции, которыми актриса могла похвастаться и 20, и 30 лет назад. Актриса не перекроила себя пластикой, как делают многие знаменитости в ее возрасте. Гершон постоянно блистает на красных дорожках, с широкой улыбкой позируя фотографам.
В ближайшую пару лет состоится премьера 7 фильмов с участием красавицы Джины.
Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, Getty Images
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