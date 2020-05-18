Что скажет Криворотов? Фото финалистки шоу «Холостяк» Барбары Пино нашли на сайте стриптиз-клуба

Кубинская модель Барбара Пино вышла в финал 7 сезона популярного шоу «Холостяк», где девушки борются за сердце Антона Криворотова. 27-летняя экзотическая красавицы с начала проекта стала одной из фавориток холостяка, и многие зрители не сомневаются: Антон выберет ее.

Но теперь стали известны пикантные подробности их биографии модели. Ее откровенное фото в кружевном белье обнаружили на сайте столичного стриптиз-клуба.

Снимок Барбары красуется на главной странице сайта заведения и в разделе «Девушки».