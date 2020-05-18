Что скажет Криворотов? Фото финалистки шоу «Холостяк» Барбары Пино нашли на сайте стриптиз-клуба
Фото: Кадр видео
Кубинская модель Барбара Пино вышла в финал 7 сезона популярного шоу «Холостяк», где девушки борются за сердце Антона Криворотова. 27-летняя экзотическая красавицы с начала проекта стала одной из фавориток холостяка, и многие зрители не сомневаются: Антон выберет ее.
Но теперь стали известны пикантные подробности их биографии модели. Ее откровенное фото в кружевном белье обнаружили на сайте столичного стриптиз-клуба.
Снимок Барбары красуется на главной странице сайта заведения и в разделе «Девушки».
Фото: Фото с сайта заведения
Как отреагирует на увиденное холостяк Антон Криворотов, пока неясно. Но уже совсем скоро станет известно, кто победил в шоу.
В финал «Холостяка» вышли Барбара Пино и скандально-известная модель Лиза Адаменко. Лиза неоднократно признавалась в чувствах Антону и вела себя вызывающе, Барбара привлекла внимание главного героя своей скромностью.
В Instagram Барбары тем не менее много откровенных снимков. Впрочем, работа моделью подразумевает то, что девушка периодически должна сниматься в белье и даже без него.
Фото: Instagram, кадры программы и снимки с сайта клуба
Видео: ТНТ
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