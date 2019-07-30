«Что с вами случилось?» Поклонники опять не узнали Оксану Федорову на фотографиях

«А вы сами с собой после того как изменились до неузнаваемости?»,

«Губы сделала»,

«Это точно Вы? Что-то не то..»,

«Будь собой , но сделай нос, как у Буратино , как у Оксанки на этом фото»,

«Что случилось, Оксана!?Вы тут на себя не похожи!?», - отметили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Но нашлись и те, кто похвалил Федорову за красоту: «Самая красивая девушка на планете. Мира Вам и добра !!», «Можете ли вы научить меня секрету красоты ваших глаз?», «Естественная красота», - написали поклонники.

А как вам кажется, Оксана изменилась внешне?