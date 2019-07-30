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«Что с вами случилось?» Поклонники опять не узнали Оксану Федорову на фотографиях

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Федорова

Фото: Instagram
Бывшая королева красоты призвала подписчиков быть самими собой.

41-летняя Оксана Федорова опубликовала в Instagram замысловатый пост, сопроводив его новой фотографией. Модель и телеведущая процитировала слова Антона Лаврентьева, которые призывают всех быть самими собой.

«Будь собой. И не спорь, не отказывайся, не ной. Каждой малой песчинке найдется роль. Каждым смелым шагам свой черед и час. И для пары глаз будет пара глаз», - привела строки Оксана.

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Просто будь собой Будь собой. И не спорь, не отказывайся, не ной. Каждой малой песчинке найдётся роль. Каждым смелым шагам свой черёд и час. И для пары глаз будет пара глаз. Не стреляй. Не требуй, иди вперёд. Все твоё с тобой. Все твои — к плечу. Если плохо — плачь. Если сложно — пусть. Только не молчи. И не стой столбом. Все что есть, твой шаг. Все что слышишь — звук. Он в тебе, во мне. Он внутри, вокруг. Сотни скажут — нет. Миллионы — да. Тень минувших лет, голос твоих снов. Мириады слез. Триллионы звёзд. Все что есть в тебе также прожили. Мир тебе и свет. Тьма и тепла горсть. В мире этом ты как и все мы — гость. Как ты погостишь, так придут в твой дом. И что сделал ты — не жалей о том. Просто будь собой, просто верь в себя И живи, и танцуй. Все Любя. Антон Лаврентьев. #oksanafedorova#missuniverse#радость#любовь#отдых##beautiful#happy#moscow#art#fedorova#oksana#мисс#tv#телевидение#ofera#beauty#красота#designer#singer#fond#спешитеделатьдобро#музеймоды#museum#советотмиссвселенной#style#fashion#оксанафедорова#shooting#love

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana)

Однако многие подписчики упрекнули Федорову в том, что она сама не соответствует озвученной мысли. Более того, поклонники в очередной раз не узнали Оксану, отметив, что все больше меняется, и все меньше похожа сама на себя.

«А вы сами с собой после того как изменились до неузнаваемости?»,

«Губы сделала»,

«Это точно Вы? Что-то не то..»,

«Будь собой , но сделай нос, как у Буратино , как у Оксанки на этом фото»,

«Что случилось, Оксана!?Вы тут на себя не похожи!?», - отметили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Но нашлись и те, кто похвалил Федорову за красоту: «Самая красивая девушка на планете. Мира Вам и добра !!», «Можете ли вы научить меня секрету красоты ваших глаз?», «Естественная красота», - написали поклонники.

А как вам кажется, Оксана изменилась внешне?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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