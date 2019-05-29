«Что с ногами?»: в Сети раскритиковали Наташу Королеву за прозрачное мини-платье

Поклонники Королевой отметили, что ее аппетитные формы, как всегда, притягательны, ноги стройны, а сама певица выглядит шикарно. «Наташа вы все лучше и лучше!!! Это незаконно!!!»,

«Какая красотка, просто невероятно!!! И платье просто огонь»,

«Аххх какая женщина,какая женщина», - похвалили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).