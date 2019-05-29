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«Что с ногами?»: в Сети раскритиковали Наташу Королеву за прозрачное мини-платье

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наташа Королева

Фото: Instagram
В смелом наряде певица пришла на программу «Вечерний Ургант».

Наташа Королева стала очередной участницей юмористического шоу Ивана Урганта. Для съемок в программе артистка выбрала короткое полупрозрачное платье нежно-розового оттенка и оригинальные туфли в тон наряду.

Поклонники Королевой отметили, что ее аппетитные формы, как всегда, притягательны, ноги стройны, а сама певица выглядит шикарно. «Наташа вы все лучше и лучше!!! Это незаконно!!!»,

«Какая красотка, просто невероятно!!! И платье просто огонь»,

«Аххх какая женщина,какая женщина», - похвалили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Тарзан рассказывает про свою «тигрицу»

Но нашлись и те, кто придрался как раз-таки к неприкрытым ножкам артистки. Они не дали покоя доброй половине подписчиков Королевой. «Какие туфли красивые!! А коленки уже не очень»,

«Говорят возраст выдает шея, по-моему колени, ноги вообщем», - раскритиковали певицу.

«Натали, ты красавица! Но... ножки пора прятать под макси. Без обид, рано или поздно это ждет всех», - написала подписчица преклонного возраста.

Наташа Королева о своем концерте

Отметим, что 31 мая Наташе Королевой исполнится 46 лет. И для своего возраста она выглядит великолепно – следит за питанием, занимается спортом. Она признавалась, что старается выглядеть привлекательно в первую очередь для мужа. К тому же у Королевой в честь дня рождения пройдет концерт в театре Надежды Бабкиной, к нему она тоже тщательно готовится.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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