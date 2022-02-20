Наташа Бассет: что мы знаем о новой возлюбленной Илона Маска?

Уроженка Сиднея с русским именем Наташа Бассет в 19 лет переехала в Нью-Йорк. Оттуда началась ее попытки покорить Голливуд. Девушка снялась в нескольких известных картинах. Таких как «12 могучих сирот», «За призрачной дверью», «Шпионское вмешательство», «Бритни навсегда», «На грани безумия», «Дом у озера», и других.

Ее последней громкой работой является картина режиссера База Лурмана «Элвис», которая выйдет на экраны в 2022 году.