Наташа Бассет: что мы знаем о новой возлюбленной Илона Маска?
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: /www.instagram.com/natashabassett/
Уроженка Сиднея с русским именем Наташа Бассет в 19 лет переехала в Нью-Йорк. Оттуда началась ее попытки покорить Голливуд. Девушка снялась в нескольких известных картинах. Таких как «12 могучих сирот», «За призрачной дверью», «Шпионское вмешательство», «Бритни навсегда», «На грани безумия», «Дом у озера», и других.
Ее последней громкой работой является картина режиссера База Лурмана «Элвис», которая выйдет на экраны в 2022 году.
Однако Наташа не только актриса. Ее короткометражный фильм 2014 года под названием Kite, который она написала и сняла, был принят на Международный кинофестиваль в Род-Айленде. 27-летняя актриса на шесть лет моложе прошлой избранницы Маска, певицы Граймс. Илон Маск и канадская исполнительница были вместе три года и имеют общего ребенка.
Всего Маск был женат дважды. Со своей первой женой Джастиной предприниматель познакомился в университете в Канаде. Они вместе учились. Пара поженилась в 2000 году, в семье один за другим появились пятеро сыновей. В браке супруги прожили 8 лет. В сентябре 2008 года Илон и Джастин объявили о разводе. Причиной послужила измена Маска с британской актрисой Талулой Райли. Илон и Талула поженились в 2010 году. Пара расходилась и сходилась обратно, однако в марте 2016 года состоялся их окончательный развод.
Фото и видео: /www.instagram.com/natashabassett/