Что известно о тайной девушке солиста Maneskin Давида Дамиано: она копия Диты фон Тиз
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Фото: www.instagram.com/ykaaar
Давид Дамиано после победы на главном песенном конкурсе Европы стал, как модно теперь говорить среди молодежи, крашем (человек, который нравится, объект обожания, — прим. ред). Стильный, дерзкий, сексуальный и талантливый, — в большей степени победу коллективу гарантировало его присутствие на сцене.
Но теперь фанатки разочарованы: уже пять лет красавчик итальянец встречается с блогером Джорджией Солери. Об этом Давид сам рассказал во время одной из пресс-конференций. Он отметил, что отношения они не афишируют, и даже не появляются на публике вместе, но у них все серьезно.
На страницу Джорджии в Instagram подписаны более 200 тысяч человек. В блоге девушка рассказывает о себе и публикует много личных фото (ни одной с Давидом), в том числе и в белье. Поклонники Давида Дамиано считают, что она похожа на знаменитую американку Диту фон Тиз.
Фото: www.instagram.com/giorgiasoleri_
Джорджия часто демонстрирует фото в белье, показывая свою шикарную фигуру и множество тату по всему телу.
Группу Maneskin образовали школьные друзья. Коллектив стал популярным в 2017 году, заняв второе место в шоу X Factor. «Евровидение» прославило их уже на всю Европу.
Фронтмен рокеров Давид Дамиано выглядит весьма ярко, но уже привычно для современной публики: надевает туфли на каблуках, красит ногти и глаза, фотографируется в женской одежде. К тому же после победы на конкурсе, он поцеловал барабанщика группы, фото облетели весь мир. И публика зашепталась, что певец — нетрадиционной ориентации. Он уверяет всех в обратном.
Впрочем, оправдываться ему не в первой: на днях разразился скандал, во время которого Дамиано обвинили в приеме запрещенных веществ в прямом эфире «Евровидения». На подобные заявления итальянец даже обиделся и прошел тест, доказавший, что он чист.
А вам нравится Давид Дамиано?
Фото и видео: Instagram, youtube-канал Eurovision Song Contest
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