Что известно о тайной девушке солиста Maneskin Давида Дамиано: она копия Диты фон Тиз

Давид Дамиано после победы на главном песенном конкурсе Европы стал, как модно теперь говорить среди молодежи, крашем (человек, который нравится, объект обожания, — прим. ред). Стильный, дерзкий, сексуальный и талантливый, — в большей степени победу коллективу гарантировало его присутствие на сцене.

Но теперь фанатки разочарованы: уже пять лет красавчик итальянец встречается с блогером Джорджией Солери. Об этом Давид сам рассказал во время одной из пресс-конференций. Он отметил, что отношения они не афишируют, и даже не появляются на публике вместе, но у них все серьезно.