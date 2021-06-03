Что известно о солистке нового проекта Сергея Шнурова «Зоя»

В Сети мнения разделились на два лагеря: одни благосклонно восприняли появление новой певицы на большой сцене, другие отметили ее неопытность и то, что она мало чем отличается от экс-солисток «Ленинграда».

Что же нам известно о Ксении Руденко? 25-летняя певица из Краснодара. Девушка несколько лет пела в кавер-группе, в которой исполняла мировые хиты. У нее есть свой аккаунт на YouTube, но на него подписаны буквально несколько десятков человек. Блог Ксении в Instagram называется «Зоя» и в нем всего несколько фото.