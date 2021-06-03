Что известно о солистке нового проекта Сергея Шнурова «Зоя»
До презентации своего проекта на форуме лидер группы «Ленинград» (ранее он объявил о завершении гастрольной деятельности коллектива) подарил свой Instagram-аккаунт Зое. В блоге исчезли все фото музыканта, зато появились снимки молодой и колоритной певицы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram/@shnurovs
В Питере Зоя, которую на самом деле зовут Ксения Руденко, зажигала на сцене в стиле «Ленинграда», музыка также сразу давала понять, чей это проект.
В Сети мнения разделились на два лагеря: одни благосклонно восприняли появление новой певицы на большой сцене, другие отметили ее неопытность и то, что она мало чем отличается от экс-солисток «Ленинграда».
Что же нам известно о Ксении Руденко? 25-летняя певица из Краснодара. Девушка несколько лет пела в кавер-группе, в которой исполняла мировые хиты. У нее есть свой аккаунт на YouTube, но на него подписаны буквально несколько десятков человек. Блог Ксении в Instagram называется «Зоя» и в нем всего несколько фото.
В мае 2021 года Ксения стала участницей ТВ-шоу «Я вижу твой голос», в котором участник с помощью известных членов жюри должен угадать по внешнему виду человека, поет он или нет. Ксения стала финалисткой, оказалась поющей, чем принесла игроку миллион рублей. В конце программы Руденко спела с Валерием Меладзе. Кстати, ранее ей уже приходилось оказываться на одной сцене с известными артистами.
Шнуров и его Зоя уже выпустили дебютный альбом, который доступен на известной онлайн-площадке.
«Я увидел в ней тот огонь и пожар души, которые мне необходимы — и по образу, и по манере. И сами вокальные данные меня подвигли на создание нового материала», — рассказал Сергей Шнуров в интервью порталу Lenta.ru, добавив, что альбом он написал за рекордные два месяца.
С Ксенией Шнуров познакомился случайно, когда девушка пришла в студию к барабанщику коллектива, которого знала.
На вопрос, что сподвигло создать новый проект, Сергей Шнуров ответил, что сам уже напелся.
Фото и видео: Instagram, кадры программы «Я вижу твой голос»/ Россия 1, телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», Starface
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