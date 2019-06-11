«Что этот, что Меладзе»: в Сети раскритиковали Потапа за тайный роман с Настей Каменских

После таких признаний на музыканта обрушилась волна гнева в интернете. Потапа сразу же сравнили с Валерием Меладзе, который также долгое время скрывал отношения с Альбиной Джанабаевой.

«Какие нынче мужики стеснительные пошли )Что этот ,что Меладзе )А жить на две семьи ,обманывать близких ,иметь любовницу-это они не стесняются ,это для них нормально»,

«Разве это не предательство? Мог бы не давать подобные комментарии, хотя бы из уважения к предыдущему браку. Выставил женщину каким-то инвалидом: любил Настю, все мысли и страсть о ней, а супруга законная, выходит, испытывала всё это время чувство ненужности...»,

«Развелся бы и любил свою Настю во всеуслышание»,

«Вы мужичьё сначала нагуляйтесь вдоволь лет так до50 а потом женитесь все симейные ценности растеряли бессовестные», - обрушилась на Потапа критика (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).