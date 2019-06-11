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«Что этот, что Меладзе»: в Сети раскритиковали Потапа за тайный роман с Настей Каменских

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Роман Насти и Потапа был долгое время тайным

Фото: Instagram
Артист признался, что давно любил коллегу по дуэту.

Алексей Потапенко, больше известный как Потап, признался в интервью украинскому изданию, что давно хотел рассказать всему миру, как сильно и давно он любит Настю Каменских.

«Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми», - разоткровенничался Потап.

Потап и Настя «Константа»

После таких признаний на музыканта обрушилась волна гнева в интернете. Потапа сразу же сравнили с Валерием Меладзе, который также долгое время скрывал отношения с Альбиной Джанабаевой.

«Какие нынче мужики стеснительные пошли )Что этот ,что Меладзе )А жить на две семьи ,обманывать близких ,иметь любовницу-это они не стесняются ,это для них нормально»,

«Разве это не предательство? Мог бы не давать подобные комментарии, хотя бы из уважения к предыдущему браку. Выставил женщину каким-то инвалидом: любил Настю, все мысли и страсть о ней, а супруга законная, выходит, испытывала всё это время чувство ненужности...»,

«Развелся бы и любил свою Настю во всеуслышание»,

«Вы мужичьё сначала нагуляйтесь вдоволь лет так до50 а потом женитесь все симейные ценности растеряли бессовестные», - обрушилась на Потапа критика (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Потап и Настя

Напомним, Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая в Киеве, как оказалось, после многих лет тайных отношений. На страницах музыкантов в Instagram до сих пор пишут поздравления со свадьбой. Сразу после того, как их любовь стала явной, соцсети и Насти, и Потапа заполнили совместные снимки.

Брак Алексея Потапенко с первой женой Ириной Горовой длился 15 лет.

А как вы относитесь к тайным романам?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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