Читает рэп на иврите и качает бицепсы: как выглядит красавец-внук Михаила Шуфутинского
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @westsidegravy
У молодого наследника Шуфутинского наверняка много поклонниц – его внук Ной оказался весьма горячим парнем. Накаченная фигура в сочетании с талантом дают свой результат – парень оказался очень популярен.
Интересно, что, помимо фигуры и татуировок, других, не самых приятных атрибутов рэпера у него нет – ни алкоголя, ни наркотиков, ни женщин, что вызывает отдельное уважение поклонников.
Парень уже обрел популярность в разных странах, включая США, где он проживал вместе с семьей (сын Шуфутинского Антон, от второго брака, переехал в США) и ведет свой Instagram на двух языках – английском и иврите. Кстати, знает он и русский язык, в его репертуаре есть песни и на нем.
Молодой человек делает карьеру под псевдонимом Westside Gravy, и уже весьма преуспел.
Сам Шуфутинский не скрывает, что помогал парню в его карьере, финансово и не только, и очень гордится своим внуком, который пошел по его стопам, часто публикуя совместные снимки в своем личном блоге.
Фото: Instagram Ноя Шуфутинского