Читает рэп на иврите и качает бицепсы: как выглядит красавец-внук Михаила Шуфутинского

Парень уже обрел популярность в разных странах, включая США, где он проживал вместе с семьей (сын Шуфутинского Антон, от второго брака, переехал в США) и ведет свой Instagram на двух языках – английском и иврите. Кстати, знает он и русский язык, в его репертуаре есть песни и на нем.

Молодой человек делает карьеру под псевдонимом Westside Gravy, и уже весьма преуспел.

Сам Шуфутинский не скрывает, что помогал парню в его карьере, финансово и не только, и очень гордится своим внуком, который пошел по его стопам, часто публикуя совместные снимки в своем личном блоге.