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Читает рэп на иврите и качает бицепсы: как выглядит красавец-внук Михаила Шуфутинского

Внук музыканта решил пойти по стопам своего дедушки и сделать музыкальную карьеру, однако вместо шансона выбрал более популярный сегодня жанр – рэп. Молодой человек успел прославиться не только в странах СНГ и Израиле, но и в Штатах. При этом Ной, в отличие от многих своих «коллег» – хороший мальчик.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ной Шуфутинский

Фото: @westsidegravy

У молодого наследника Шуфутинского наверняка много поклонниц – его внук Ной оказался весьма горячим парнем. Накаченная фигура в сочетании с талантом дают свой результат – парень оказался очень популярен.

Интересно, что, помимо фигуры и татуировок, других, не самых приятных атрибутов рэпера у него нет – ни алкоголя, ни наркотиков, ни женщин, что вызывает отдельное уважение поклонников.

Парень уже обрел популярность в разных странах, включая США, где он проживал вместе с семьей (сын Шуфутинского Антон, от второго брака, переехал в США) и ведет свой Instagram на двух языках – английском и иврите. Кстати, знает он и русский язык, в его репертуаре есть песни и на нем.

Молодой человек делает карьеру под псевдонимом Westside Gravy, и уже весьма преуспел.

Сам Шуфутинский не скрывает, что помогал парню в его карьере, финансово и не только, и очень гордится своим внуком, который пошел по его стопам, часто публикуя совместные снимки в своем личном блоге.

Фото: Instagram Ноя Шуфутинского