Четырехлетняя дочь Тимати пропустила важное выступление из-за болезни

В свои 4 года дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса — очень занятой ребенок. Девочка посещает спортивные секции, рисует, пробует играть на музыкальных инструментах, а также занимается балетом. Танцевальная школа, куда ходит красавица-малышка, ежегодно устраивает большой отчетный концерт, в котором принимают участие лучшие ученики. Однако в этом году Алиса не сможет выступить. Бабушка Алисы, Симона Юнусова, рассказала подписчикам о болезни, которая настигла ее внучку: «Бывает так: готовишься к выступлению, нервничаешь, шьёшь костюмы, считаешь часы, собираешь сумки с реквизитом и вдруг, накануне у ребёнка поднимается температура до 39!😭😭😭 Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лобике, понимаешь, что всё, мы никуда не едем! Мысль о том, что всех подвёл сидит, как заноза и не даёт сомкнуть глаз! Утром говорю Алисе, что для нас концерт не состоится. Слёзы градом...потом главный вопрос:- Это значит, что Филипп будет танцевать с другой девочкой?!!!😭 Что тут скажешь? - Да, в жизни так бывает, есть вещи, которые от нас никак не зависят, но мы будем рядышком, я от тебе не отойду. Мы будем смотреть на часы и желать удачного выступления нашим детям, мамам, артистам и педагогам! Простите дорогие зрители! Я точно знаю, что вы останетесь довольны, все очень старались! Так бывает... 🙏😔 P.S Ничего, мы ещё потанцуем! Впереди третья смена! А у нас пижамная вечеринка под Нурофеном!💪🙌❤️».