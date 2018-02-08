37-летнюю Ким Кардашьян раскритиковали за откровенное фото.

К откровенным фотографиям в блоге Ким Кардашьян привыкли все: знаменитость регулярно обнажает свои пышные формы перед камерой. Но снимок, который появился на ее страничке вчера, вызвал волну обсуждений. Звезду семейного реалити-шоу раскритиковали за фото топлес, который сделала ее четырехлетняя дочь Норт Уэст .

«Брррррррр!», «Какой пример вы подаете детям?», «Это неправильно со всех сторон», «"Идеальная мамочка", вам должно быть стыдно», «Ужасная мать», «Я не могу осуждать ее за это, мне ее жаль», — осуждают Ким ее подписчики.

Однако не все придерживаются столь категоричного мнения. Часть фолловеров читают, что на фото нет ничего постыдного, так как грудь Ким прикрыта, а также что дети не воспринимают бюст и другие части тела как что-то постыдное. «Люди, расслабьтесь! Вас что, дети никогда не заставали голыми в ванной?», — пишут они.

А как считаете вы?

Фото: instagram