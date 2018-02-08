Четырехлетняя дочь Ким Кардашьян сфотографировала маму топлес
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37-летнюю Ким Кардашьян раскритиковали за откровенное фото.
К откровенным фотографиям в блоге Ким Кардашьян привыкли все: знаменитость регулярно обнажает свои пышные формы перед камерой. Но снимок, который появился на ее страничке вчера, вызвал волну обсуждений. Звезду семейного реалити-шоу раскритиковали за фото топлес, который сделала ее четырехлетняя дочь Норт Уэст.
«Брррррррр!», «Какой пример вы подаете детям?», «Это неправильно со всех сторон», «"Идеальная мамочка", вам должно быть стыдно», «Ужасная мать», «Я не могу осуждать ее за это, мне ее жаль», — осуждают Ким ее подписчики.
Однако не все придерживаются столь категоричного мнения. Часть фолловеров читают, что на фото нет ничего постыдного, так как грудь Ким прикрыта, а также что дети не воспринимают бюст и другие части тела как что-то постыдное. «Люди, расслабьтесь! Вас что, дети никогда не заставали голыми в ванной?», — пишут они.
А как считаете вы?
Фото: instagram