Сегодня, 7 сентября, для четырехлетнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон особенный день – принц Джордж начал обучение в одной из престижных школ Лондона Thomas's Battersea

Наследника британского престола сопровождал отец, который привел малыша к дверям школы, крепко держа его за руку. Принца Джорджа и принца Уильяма встретила директор учебного заведения Хелен Хаслем. Стоит отметить, что сын герцога и герцогини Кембриджских приехал позже остальных детей. Это было связано с мерами безопасности королевской семьи.

«Этим утром принц Джордж в сопровождении герцога Кембриджского посетил свой первый день учебы в Томас Баттерси в Лондоне. Их Королевские Высочества были встречены директором школы.», - говорится на официально странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

К сожалению, Кейт Миддлтон не смогла присуствовать рядом с сыном в такой важный день. Как сообщается, герцогиня страдала из-за утренного недомогания, связанного с третьей беременностью.

«Это большой день в жизни ее сына, но ей действительно очень плохо. Она бы сделала все, чтобы быть с ним в такой день», — заявляют приближенные королевской семьи.

Фото: globallookpress.com