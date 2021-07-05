Четыре свадьбы и четыре развода Джины Дэвис: как актриса искала счастья в личной жизни
Карьера и судьба Джины Дэвис удивительны и сами тянут на сценарий для фильма. Она сыграла в 50 фильмах, многие из которых стали низкорейтинговыми или даже провальными. Но в то же время у нее есть «Оскар», «Золотой глобус» и другие престижные награды. Она металась между модельным бизнесом, кино, телевидением и деятельностью борца за права женщин. В итоге одновременно преуспела везде. Джина Дэвис — одна из самых узнаваемых и красивых актрис Голливуда. Но как так получилось, что все любимые мужчины ушли от нее?
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Фото: East News
Джина Дэвис родилась в 1956 году в семье инженера и учителя. Девочку воспитывали в строгости, учили ее быть добродетельной и сострадающей. В то же время родители воспитывали в ней целеустремленность и решительность. Эти качества в будущем пригодились ей в жизни.
С ранних лет Джина увлекалась музыкой. После занятий в школе (она была прилежной ученицей и отличницей) она девочка посещала церковь, чтобы по выходным играть прихожанам на органе.
Но, несмотря на строгое воспитание, примерное поведение и скромность, Дэвис с детства грезила актерской карьерой. И она шаг за шагом шла к своей цели. Но на первом месте у будущей звезды было образование. Кстати, Дэвис считается одной из самых умных знаменитостей. Ее IQ — 141, что при прохождении теста Айзенка означает гениальность.
После окончания престижной школы Уорхема Джина отправилась на обучение по обмену в Швецию, где в совершенстве овладела шведским языком. После возвращения на родину будущая звезда училась в колледже, а затем — в университете Бостона, где изучала изящные искусства.
Фото: Kinopoisk.ru
В 1979 году Джина Дэвис решилась на шаг, в корне изменивший ее жизнь. Она переехала в Нью-Йорк.
Здесь у нее сразу началась карьера модели. Ее с ростом 183 см и параметрами 92-62-90 заприметили менеджеры престижного агентства Zoli.
Ее неординарная внешность, харизма, ослепительная улыбка, стройность (она весила всего 59 кг) гарантировали ей успех. В конце 70-х — начале 80-х Джина Дэвис стала одной из самых востребованных моделей.
Фото: Kinopoisk.ru
У красавицы всегда было множество поклонников. Но ее первым избранником стал менеджер в ресторанном бизнесе, харизматичный Ричард Эммоло. Но их брак продержался меньше года.
В то время, как портреты Дэвис украшали развороты в журналах, ее стали замечать помощники режиссеров. И модель начала карьеру актрисы. Правда, в начале ей доставались роли маленькие и очень маленькие. Но Джина не отчаивалась.
В 1982 году модель получила не главную, но уже заметную роль в комедии «Тутси». И эпизодическое появление красотки на экране гарантировало ей путь на большой экран.
Фото: Кадр фильма
После этого Дэвис стала получать все больше предложений от режиссеров. Так, она снялась в таких картинах, как «Флетч», «Из России с любовью» и других.
А в 1986-м на экраны вышел фантастический фильм Дэвида Кроненберга «Муха». Работа в этом проекте подарила Джине не только заметную роль в фильме, получившем высокие оценки критиков, но и новую любовь.
Вскоре после съемок Дэвис вышла замуж за партнера по фильму Джеффа Голдблюма. Это была красивая, видная пара. На всех мероприятиях, где супруги появлялись вместе, они сияли от счастья. Но этот союз тоже оказался недолгим. Через три года после свадьбы актеры развелись.
Фото: East News
После премьеры «Мухи» Джина Дэвис проснулась по-настоящему знаменитой. Ее узнавали на улице, просили автографы, приглашали на кинофестивали и светские тусовки.
В 1988-м она закрепила свой успех, появившись в картине Тима Бертона «Битлджюс», где ее партнером стал Алек Болдуин.
Фото: East News
В эти годы Дэвис сосредоточилась на кинокарьере, отодвинув немного на задний план работу модели.
В 1989 году актриса, неожиданно для себя самой и для поклонников получила первый «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Турист поневоле».
Фото: Kinopoisk.ru
За роль в сериале «Тельма и Луиза» (1991 год) Дэвис получила вторую номинацию на «Оскар», но в этот раз статуэтка ей не досталась. Зато копилка актрисы пополнилась блестящей ролью, высокорейтинговым фильмом и работой со Сьюзан Сарандон, с которой Джина Дэвис дружит много лет. Кстати, в «Тельме и Луизе» свою первую заметную роль получил Брэд Питт.
1990-е годы стали для актрисы значимыми в творческом и личном плане. Она снялась во многих успешных проектах. Во многом этому она была обязана своему третьему мужу, режиссеру Ренни Харлину. Он снял жену в таких известных фильмах, как «Долгий поцелуй на ночь», «Без слов» и других.
Правда, Харлин же едва не потопил карьеру супруги. Она появилась в его фильме «Остров головорезов», который с треском провалился в прокате. При бюджете в 100 млн долларов картина собрала всего 10 и попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый кассово-неудачный фильм за все времена.
Но и этот брак актрисы и модели дал трещину всего через несколько лет. Дэвис и Харлин расстались внезапно и без объяснения причин.
Фото: Getty Images
В последний раз обрести семейное счастье актрис попыталась с пластическим хирургом Резу Джаррахи, который был младше нее на 15 лет. Но, несмотря на приличную разницу в возрасте, пара обзавелась тремя детьми. В 46 лет Джина Дэвис родила первого ребенка — дочь Ализэ Кешвар. Два года спустя у супругов появились близнецы Киан Уильям и Каис Стивен.
Джина Дэвис открыто не обсуждала процедуры, которые проводила с лицом, но быть женой пластического хирурга и ни разу не оказаться в числе его пациентов — задача невыполнимая. И, судя по тому, как выглядела знаменитость в возрасте 50+, ее муж — настоящий умелец. Джина сохранила свои черты лица, но при этом не обзавелась морщинами (или успешно избавилась от них).
Фото: Getty Images
Но и этот счастливый брак актрисы рухнул. В 2018-м Резу Джаррахи внезапно подал на развод. В судебном иске причиной расставания он указал непреодолимые разногласия. Этот поступок настолько ошарашил актрису, что она подала встречный иск, в котором настаивала, что никогда официально не была замужем за отцом своих троих детей.
Сейчас Джина Дэвис свободна от семейных уз. Актриса совмещает работу в кино, на телевидении и социальную деятельность.
Она известна как борец за права женщин. Дэвис выступает за равенство мужчин и женщин в спорте, борется с гендерной дискриминацией в учебных заведениях, продвигает права слабой половины человечества в Голливуде. Известно, что за одинаковые по масштабам роли актрисы-женщины получают на порядок меньше коллег-мужчин.
За активную позицию в социальной и природоохранной сфере в 2020-м знаменитость получила второй «Оскар» — Гуманитарную премия имени Джина Хершолта.
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images, Kinopoisk.ru, кадры фильмов
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