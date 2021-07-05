Четыре свадьбы и четыре развода Джины Дэвис: как актриса искала счастья в личной жизни

С ранних лет Джина увлекалась музыкой. После занятий в школе (она была прилежной ученицей и отличницей) она девочка посещала церковь, чтобы по выходным играть прихожанам на органе.

Но, несмотря на строгое воспитание, примерное поведение и скромность, Дэвис с детства грезила актерской карьерой. И она шаг за шагом шла к своей цели. Но на первом месте у будущей звезды было образование. Кстати, Дэвис считается одной из самых умных знаменитостей. Ее IQ — 141, что при прохождении теста Айзенка означает гениальность.

После окончания престижной школы Уорхема Джина отправилась на обучение по обмену в Швецию, где в совершенстве овладела шведским языком. После возвращения на родину будущая звезда училась в колледже, а затем — в университете Бостона, где изучала изящные искусства.