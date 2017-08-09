Накануне популярный дизайнер Артемий Лебедев сообщил поклонникам очень неожиданную и в тоже время радостную новость – он стал отцом в десятый раз!

«Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолетного клуба, алкоголика, блогера, ремонтника подъездов, дедушку Рунета, коллекционера, покупателя кефира. Это все прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот — отцовство. Сегодня я совершил великий подвиг и стал отцом в десятый раз», - заявил он.

На своей странице в Facebook Лебедев написал длинный пост, в котором похвастался свои самым большим достижением в жизни – отцовством.

По словам 42-летнего дизайнера, теперь у него есть четыре девочки и шесть мальчиков в возрасте от 0 до 22 лет.

«Это мое самое значительное достижение в жизни, все остальное более или менее х***я на палочке в стеклянной баночке. Меня можно поздравить с прибавлением, а вас — с тем, что теперь я буду писать про воспитание детей, области, в которой я разбираюсь получше логотипов», — заключил Артемий.

Однако многие пользователи Сети Лебедеву не поверили. Одни считают, что это способ привлечь к себе внимание, другие уверены, что речь идет о его новых проектах, а некоторые и вовсе впервые слышат о том, что у него вообще есть дети.

«Это первый раз, когда я слышу про детей Лебедева.», «Артемий умеет усилить неожиданный поворот. И абсолютно не важно правда это или нет. Главное - событие привлекло внимание нас, т.е. масс», «Уверен что это метафора братцы, образно выражаясь о выпускниках студии которых он воспитал и выпустил в свет как своих детей, или о книгах которые издал».

Фото: globallookpress.com