Звезда сериала «Универ» удивила поклонников необычным образом

Анна Хилькевич всегда отдавала предпочтение женственным нарядам и нежному макияжу. Однако сегодня актриса решила поэкспериментировать. На странице в Instagram звезда «Универа» опубликовала фото, на котором предстала в очень необычном и дерзком образе.

Яркий макияж глаз, четко очерченные скулы, бледные губы, пронзительный взгляд и темно-синий наряд сделали из милой блондинки Хилькевич настоящую роковую красотку. Пользователи Сети на новый образ Анны отреагировали по-разному. Одни отметили, что на снимке звезда похожа на «девушку от кутюр», другие же написали, что с этим макияжем актрису не отличить от мужчины.

«Лицо мужское с этим мейком», «Ты такая некрасивая на этой фотографии», «Отличный мейкап для яркой фотографии!», «Это просто космос!!! Потрясающая съёмка!», «Ань,ты тут как мужчина», - написали они.

Фото: instagram.com