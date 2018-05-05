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Черный латекс и микро-стринги: 35-летняя Ники Минаж представила сразу два видеоклипа

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Фото из Instagram Ники Минаж
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Эпатажная рэп-исполнительница вновь удивила поклонников.

Ники Минаж не перестает эпатировать публику и доказывать, что звание «рэп-королевы» принадлежит именно ей. Накануне певица представила сразу два клипа: на песню Barbie Tingz и Chun-Li.

В первом видео Минаж предстает в микро-стрингах Fendi и меховой куртке. Кожаные боксерские шорты Alexander Wang подчеркнули пышные формы Ники. Кроме того, звезда примерила образ марионетки и прекрасной леди Викторианской эпохи в бальном платье.

Видео на песню Chun-Li оказалось не менее экстравагантным. Черное латексное боди в стиле БДСМ обильно украшено шипами и цепями, а внушительная грудь Минаж так и норовит выскочить из глубокого декольте.

А какой клип Ники Минаж вам понравился больше?

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