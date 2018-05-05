Черный латекс и микро-стринги: 35-летняя Ники Минаж представила сразу два видеоклипа

Ники Минаж не перестает эпатировать публику и доказывать, что звание «рэп-королевы» принадлежит именно ей. Накануне певица представила сразу два клипа: на песню Barbie Tingz и Chun-Li.

В первом видео Минаж предстает в микро-стрингах Fendi и меховой куртке. Кожаные боксерские шорты Alexander Wang подчеркнули пышные формы Ники. Кроме того, звезда примерила образ марионетки и прекрасной леди Викторианской эпохи в бальном платье.