Черный латекс и микро-стринги: 35-летняя Ники Минаж представила сразу два видеоклипа

Ники Минаж не перестает эпатировать публику и доказывать, что звание «рэп-королевы» принадлежит именно ей. Накануне певица представила сразу два клипа: на песню Barbie Tingz и Chun-Li.
В первом видео Минаж предстает в микро-стрингах Fendi и меховой куртке. Кожаные боксерские шорты Alexander Wang подчеркнули пышные формы Ники. Кроме того, звезда примерила образ марионетки и прекрасной леди Викторианской эпохи в бальном платье.
Видео на песню Chun-Li оказалось не менее экстравагантным. Черное латексное боди в стиле БДСМ обильно украшено шипами и цепями, а внушительная грудь Минаж так и норовит выскочить из глубокого декольте.
А какой клип Ники Минаж вам понравился больше?