Черные губы, розовые глаза и венец: Ксения Собчак показала дерзкий образ для съемки

«Чур меня», «За людское страдает Ксения Анатольевна», «Богохульница. Венец напялила... Мозги вам к лицу, а не хайп и пошлость», «Вам милочка все к лицу, вы профессионал своего дела», «В магазин за хлебом?», «Ксения, всем бы такой любви к себе, самоиронии и самодостаточности», «Супер», «Не узнала сначала, но точно к лицу», «Шедевр, а не женщина! Талантлива во всем!», «Когда ж угомонится самая богатая девушка страны?», «Богиня!», «Если честно, то нет», «Очень смело, Ксения. Браво!», — последовали противоречивые комментарии.

Впрочем, Собчак не привыкать к критике в свой адрес. На такую реакцию она и рассчитывала, участвуя в провокационной фотосессии. Она отметила, что ненавистники ее на самом деле любят, только не признаются себе в этом. «Я – ось вашего существования. Обсуждение и осуждение меня — у вас в крови», — резюмировала она.

А как вам смелый образ Ксении Собчак? Напишите в комментариях.