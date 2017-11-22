Черные чулки и смелый разрез: Анна Семенович соблазняет поклонников сексуальным нарядом
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Певица снова дразнит фолловеров в Instagram горячими снимками и провокационными заявлениями.
На этот раз Анна Семенович опубликовала фотографию, на которой предстала в образе женщины-вамп: бархатное платье-халат с высоким разрезом, черные кружевные чулки, растрепанные волосы и ярко-красная помада. Подпись к снимку получилась не менее эффектной, чем сам этот горячий кадр.
«Никогда не жалейте о количестве выпитого вина, любовниках и в удовольствие потраченных деньгах. Всем отличного дня, наслаждайтесь жизнью», — посоветовала певица.
Как и следовало ожидать, поклонников Анны такие фото и подпись не на шутку взволновали. «Секси-пикантная женщина», «Классная», «Красотка», «Бомба..то есть супер», «Полностью согласнен, ах как же ты прекрасна!!!!!», «Я бы Вашим любовником не отказался бы стать!», «Какая вкусная», «Сладкая», «Ты самая красотка.во вселенной!!!!», «Эротичненько», — пишут они в комментариях. Впрочем, нашлись и критики, заявившие, что певице давно пора выходить замуж и рожать детей, а не менять любовников и публиковать откровенные фото в Instagram.
Фото: instagram