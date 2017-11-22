Певица снова дразнит фолловеров в Instagram горячими снимками и провокационными заявлениями.

На этот раз Анна Семенович опубликовала фотографию, на которой предстала в образе женщины-вамп: бархатное платье-халат с высоким разрезом, черные кружевные чулки, растрепанные волосы и ярко-красная помада. Подпись к снимку получилась не менее эффектной, чем сам этот горячий кадр.

«Никогда не жалейте о количестве выпитого вина, любовниках и в удовольствие потраченных деньгах. Всем отличного дня, наслаждайтесь жизнью», — посоветовала певица.