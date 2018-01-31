Супруг Примадонны Максим Галкин восхитил поклонников новой публикацией в социальной сети.

Максим Галкин вновь обрадовал своих подписчиков в Instagram, опубликовав свежий видеоролик, главной героиней которого стала его жена Алла Пугачева. Супруги побывали на дне рождения у друзей, о чем телеведущий сообщил в подписи к видео. В коротком ролике Примадонна отечественной эстрады исполняет притягательный танец под собственную песню. Для дня рождения в готическом стиле Алла Пугачева выбрала короткое черное платье, дополненное длинным пышным шлейфом.

Многочисленные поклонники восхитились танцем знаменитой певицы и назвали видеоролик полноценным клипом на песню «Кафе танцующих огней»: «Вот, это да👍👏🏻!!!!Круто😍, а движения 🔥 👌🏻», «Первый раз вижу, что Алла так двигается, здорово!!!!», «Молодеет с каждым днём конечно бы с таким молодым мужем ... такие движения ух ты даже молодежь так не умеет», «Максим ждем еще подобные видео, вы с Аллой суперпара! Алла вне времени, даже рядом некого поставить», «Как интересно снято, клип на песню.Приятно смотреть и слушать», «Женщина! Абсолютная женщина! Во всех возможных смыслах! Молодая, красивая, сексуальная!», «Прекрасная! Очаровательная! Молодая! Наша Алла! Я вами восхищаюсь! Вашим талантом! Дай Бог вам здоровья и счастья!», «Волшебство! Красивая музыка, нежный голос,изящные движения и все!- целый спектакль в одной минуте! Спасибо, Максим! Талант режиссера проявляется во всех Ваших видео». Некоторые отметили, что только влюбленный мужчина способен сделать такое видео с участием любимой женщины.

Фото: instagram