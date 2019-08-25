Черное боди и прозрачный халат: Лолита Милявская эпатировала публику образом для музыкальной премии

Лолита Милявская – королева эпатажа. Певице до сих пор «припоминают» «голый» комбинезон, в котором она вышла на сцену «ЖАРЫ-2017», однако новый лук вполне может конкурировать с позапрошлогодним.
На днях в столице Казахстана Нур-Султане прошла церемония вручения музыкальной премии Nur-Sultan Music Awards-2019, гостем которой стала 55-летняя артистка. Для выхода на сцену Лолита выбрала черное боди с золотыми кружевами, поверх которого надела прозрачный халат оверсайз, создателем которого является давний друг певицы, модельер Игорь Гуляев.
Напомним, не так давно стало известно, что Лолита Милявская разошлась со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Артистка призналась, что их романтические отношения себя изжили, но, тем не менее, бывшим супругам удалось остаться друзьями. Пользователи Сети уверены, что развод пошел певице на пользу, и теперь в ее жизни начнется новая, яркая полоса.
Больше о Лолите Милявской вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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