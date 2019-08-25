Черное боди и прозрачный халат: Лолита Милявская эпатировала публику образом для музыкальной премии

Напомним, не так давно стало известно, что Лолита Милявская разошлась со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Артистка призналась, что их романтические отношения себя изжили, но, тем не менее, бывшим супругам удалось остаться друзьями. Пользователи Сети уверены, что развод пошел певице на пользу, и теперь в ее жизни начнется новая, яркая полоса.