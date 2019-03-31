Черно-золотой торт, воздушные шары и неожиданный подарок: дочь Веры Брежневой Соня Киперман с размахом отметила 18-летие в Лос-Анджелесе

В минувшую субботу, 30 марта, старшая дочь Веры Брежневой отметила 18-летие. Девочка живет и учится в США, поэтому праздник было решено устраивать там. Соня выбрала черное платье с прозрачными вставками и глубоким вырезом — в тон всей вечеринке, оформленной в черно-золотых тонах.

«Самая счастливая девочка в мире. Спасибо всем, кто разделил этот особенный день со мной. Вы значите для меня больше, чем весь мир. Особенно хочу поблагодарить мою маму, она подарила мне жизнь, она самая крутая мама в мире, люблю тебя», — написала Соня Киперман по-английски в своем блоге.