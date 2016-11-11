Об этом сама спортсменка рассказала в своем блоге. Предвещая все слухи и сплетни, чемпионка решила расставить все точки над «и» и прокомментировала расставание с Радуловым, отметив, что инициатором разрыва отношений стала она.

Публикация от DARIA RADULOVA ( DMITRIEVA ) (@busi_22) Июн 8 2017 в 12:36 PDT

«Обещали быть вместе в горе и в радости , но что то пошло не так. На самом деле шутки в сторону . Я решила написать все таки этот пост , так как мы с Сашей публичные люди и многие за нас переживают , но многие просто мечтали что бы мы расстались( телочки) . Ему не понравится что я это пишу , он вообще всегда ненавидел мои длинные посты , но все же не хочу что бы люди терялись в догадках и тем более что-то додумывали от себя», - начала Дарья.

Публикация от DARIA RADULOVA ( DMITRIEVA ) (@busi_22) Июн 5 2017 в 5:59 PDT

«Конечно хочу воспользоваться случаем что бы мой пост опубликовали в новостях " РАДУЛОВ РАЗВЁЛСЯ С ДМИТРИЕВОЙ " ( шучу конечно ) . Интервью по этому поводу никаких не даю ...Скажу одно ! Инициатором развода была я . Александр достойный МУЖЧИНА , ПРЕКРАСНЫЙ отец , но есть вещи с которыми я лично смирится не могу ...есть моральные принципы ! Это все таки моя вина .. я думала что люди меняются , но это была нелепая ошибка ! Запомните , один человек ради другого НИКОГДА не изменится !!! И надо принимать друг друга такими , какие мы есть !», - эмоционально высказалась Дмитриева.

Публикация от DARIA RADULOVA ( DMITRIEVA ) (@busi_22) Ноя 11 2016 в 7:39 PST

«Он любил , я любила , но жить с этим дальше было невозможно . Всему есть предел .. Мне нравятся люди , которые не для всех . Да и вообще самое главное - это наш СЫН ! Поверьте он растёт в безмерной заботе и любви. Раздела имущества не будет у нас имеется брачный контракт ! В суде мы подписали мирный договор ! Конечно очень много боли принесли друг другу ...особенно за эти полгода !!! Сейчас вдвоём пытаемся построить дружеские отношения и конечно же не забываем , что мы в первую очередь РОДИТЕЛИ ! Время все устранит, притупит обиды ,боль и в итоге останутся только позитивные и счастливые моменты в памяти . Тем временем каждый из нас начинает новую жизнь. Я Вас ОЧЕНЬ прошу ,не осуждайте нас , не надо искать виновного !!!! Жизнь очень интересная штука ! Все идёт своим чередом . Любви Вам ! Взаимопонимания ! Счастья! Здоровья и много детишек !», - заключила гимнастка.

Напомним, что Александр и Дарья поженились в августе 2015 года. Тогда спортсменка была уже на шестом месяце беременности. Спустя три месяца у пары родился сын Макар.

Фото: instagram.com