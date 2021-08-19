Олимпийский чемпион Евгений Рылов рассекретил свою зарплату

В спорт маленького Женю привела мама, когда увидела, что сын невероятно любит воду: ему с детства было необходимо каждый день принимать ванну, а в 50-метровом бассейне ему было достаточно один раз проплыть с вспомогательной доской, чтобы научиться плавать. Но судьба парня могла сложиться иначе, он был талантлив во многом. Папа мальчика был футбольным тренером, но никогда не навязывал сыну этот вид спорта. А сам Женя признается, что он не любит командные игры и его раздражает, когда страдает весь состав из-за чьей-то слабости или недостаточного профессионализма. Поэтому ему так нравится плавание — там он сам отвечает за свой результат.

О зарплате тоже он рассказал открыто. Как правило, в месяц от государства именитый спортсмен получает 110-130 тысяч рублей, но есть и дополнительные ежемесячные выплаты из других источников, потому что Евгений Рылов один из самых перспективных российских пловцов. Итого в месяц выходит до 300 тысяч. Также есть разовые гонорары за медали на серьезных соревнованиях. Не так давно представители Московской области вручили Евгению квартиру за спортивные заслуги. Но на этом спортсмен не хочет останавливаться и рассматривает варианты монетизации своего имени, которое сейчас у всех на слуху.

В будущем Евгений хочет еще раз попробовать силы на Олимпийских играх. И несмотря на то, что спортсмену будет уже 27-28 лет и он трезво оценивает свои шансы перед молодыми противниками, готов испытать себя в заплывах на 50 и 100 метров.

О проигрыше гимнасток, а главное — присуждении Дине Авериной второго места Евгений высказался аккуратно и признал, что не силен в этом виде спорта. Но согласился с тем, что при таком грубом нарушении израильская спортсменка никак не могла взять золото: «Нам повезло, у нас в плавании невозможно победить после ошибки и секундомер есть. Кто коснулся первым — тот и выиграл. Мне жалко девушек. Я не совсем, наверное, такие виды спорта воспринимаю как честные, потому что судейское мнение — это субъективно».