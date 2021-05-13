Чемодан за 1,5 миллиона и брендовая коляска: звезды, неравнодушные к тяжелому люксу

Звезды, которые имеют внушительные гонорары и доходы, стремятся продемонстрировать свое социальное положение. И пока многие выделяются за счет эпатажа, ряд отечественных селебрити выбрали классический способ продемонстрировать свое превосходство – «тяжелый» люкс.

Королем не только российской музыкальной эстрады, но и люкса можно назвать Филиппа Киркорова. Он стал настоящим амбассадором шикарной жизни в нашей стране, а в его Instagram постоянно появляются шикарные и дорогие образы.

На недавний день рождения, который поп-король отметил с размахом, даже торт ему принесли с логотипом его любимого бренда – Louis Vuitton. А одним из подарков стал дорогой чемодан, стоимость которого составила 1,6 миллиона рублей.