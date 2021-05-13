Чемодан за 1,5 миллиона и брендовая коляска: звезды, неравнодушные к тяжелому люксу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @rudkovskayaofficial
Звезды, которые имеют внушительные гонорары и доходы, стремятся продемонстрировать свое социальное положение. И пока многие выделяются за счет эпатажа, ряд отечественных селебрити выбрали классический способ продемонстрировать свое превосходство – «тяжелый» люкс.
Королем не только российской музыкальной эстрады, но и люкса можно назвать Филиппа Киркорова. Он стал настоящим амбассадором шикарной жизни в нашей стране, а в его Instagram постоянно появляются шикарные и дорогие образы.
На недавний день рождения, который поп-король отметил с размахом, даже торт ему принесли с логотипом его любимого бренда – Louis Vuitton. А одним из подарков стал дорогой чемодан, стоимость которого составила 1,6 миллиона рублей.
Достойную конкуренцию ему может составить Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана этого не отрицает и даже подчеркивает, отмечая, что люкс - это она.
Отдельного внимания заслуживают шикарные завтраки, стоимость сервировки которых может превышать сотни тысяч рублей.
Что и говорить – даже коляски для младшего сына Арсения у Яны брендовые – стоимость первой составляла полмиллиона, а вторая немного дешевле – всего 300 с лишним тысяч.
Анастасия Волочкова тоже неравнодушна к люксу. Особенно интересны шикарные интерьеры жилья балерины с роскошными зеркалами и вазами. Также недавно она появилась на одном из шоу с огромным кольцом на пальце – как отметила Волочкова, его стоимость превышает 60 миллионов рублей.
Среди молодых звезд тоже попадаются поклонницы брендовых вещей. Так, в гардеробе Ксении Бородиной нередко можно увидеть наряды с претензией, а супруга Джигана Оксана Самойлова носит ультрабрендовые наряды даже на отдыхе.
Фото: Instagram Филиппа Киркорова, Оксаны Самойловой, Яны Рудковской, Ксении Бородиной, Global Look Press
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