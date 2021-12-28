«Чем-то накачивался и полировал алкоголем»: что происходило с Шурой на съемках «Суперстара»

Певец Шура стал не только одним из участников «Суперстар! Возвращение», но и одним из победителей шоу — первое место он поделил с Виктором Салтыковым. Однако его победа доставалась огромным трудом, и вовсе не ему самому, а всей съемочной группе. Присутствующие на проекте рассказали о проблемах, которые музыкант доставил окружающим во время участия в шоу.

«Шура весь проект находился «в коме». Он, видимо, чем-то накачивался, потом полировал алкоголем… В итоге падал замертво и спал. Первые выпуски у него вообще был огромный фингал на лбу: упал где-то», — рассказали участники съемок порталу «Собеседник». Также присутствующие на съемках отметили, что к певцу был приставлен специальный врач, который должен был контролировать его состояние.

Данные слова подтвердила и певица Вика Цыганова. Она также являлась одной из участниц телешоу. «Я не сидела у него в гримерке, поэтому не знаю, как его приводили в чувство. Но его будили, потому что он был в другом состоянии просто. Не всегда «свеж», так скажем. И редакторы об этом говорили», — вспоминает она.

Также артистка отметила, что Шура был далеко не единственный, кто позволял себе выпить во время съемок. Однако имен называть не стала, чтобы «не оказаться крайней».