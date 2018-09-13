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«Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне»: Анфиса Чехова рассказала о личной жизни

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Анфиса Чехова

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40-летняя телеведущая и актриса Анфиса Чехова разоткровенничалась с журналистами.

Анфиса Чехова не стесняется рассказывать прессе и поклонникам подробности своей личной жизни и делиться женскими хитростями. Например, в недавнем интервью звезда поведала, что приняла свою склонность к полноте и даже полюбила ее. Более того, Анфиса считает, что чем больше ее вес — тем лучше ее отношения с мужчинами.

«В одно время мой вес достигал 90 кг, однако этот факт нисколько не мешал личной жизни. Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне. Энергии много, надо ее куда-то тратить», — заявила Чехова в беседе с корреспондентом журнала StarHit.

Анфиса также удивила откровенным признанием: выяснилось, что на момент старта телепроекта «Секс с Анфисой Чеховой» она была невинна. Тогда девушке было 19 лет. Впрочем, точный возраст, в котором у нее был первый мужчина, знаменитость предпочла не называть.

Фото и видео: Instagram

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