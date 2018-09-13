«Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне»: Анфиса Чехова рассказала о личной жизни

«В одно время мой вес достигал 90 кг, однако этот факт нисколько не мешал личной жизни. Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне. Энергии много, надо ее куда-то тратить», — заявила Чехова в беседе с корреспондентом журнала StarHit.

Анфиса также удивила откровенным признанием: выяснилось, что на момент старта телепроекта «Секс с Анфисой Чеховой» она была невинна. Тогда девушке было 19 лет. Впрочем, точный возраст, в котором у нее был первый мужчина, знаменитость предпочла не называть.

Фото и видео: Instagram