«Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне»: Анфиса Чехова рассказала о личной жизни

Анфиса Чехова не стесняется рассказывать прессе и поклонникам подробности своей личной жизни и делиться женскими хитростями. Например, в недавнем интервью звезда поведала, что приняла свою склонность к полноте и даже полюбила ее. Более того, Анфиса считает, что чем больше ее вес — тем лучше ее отношения с мужчинами.
«В одно время мой вес достигал 90 кг, однако этот факт нисколько не мешал личной жизни. Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне. Энергии много, надо ее куда-то тратить», — заявила Чехова в беседе с корреспондентом журнала StarHit.
Анфиса также удивила откровенным признанием: выяснилось, что на момент старта телепроекта «Секс с Анфисой Чеховой» она была невинна. Тогда девушке было 19 лет. Впрочем, точный возраст, в котором у нее был первый мужчина, знаменитость предпочла не называть.
Фото и видео: Instagram