«Чем больше грязи, тем больше платят»: Марии Шукшиной предложили 15 миллионов за участие в скандальном шоу

Известная актриса Мария Шукшина нечасто появляется в эфире различных шоу на ТВ. Все просто: ее не устраивает формат. В одной из недавних бесед в своем Instagram звезда рассказала о гонорарах, которые предлагали ее семье за скандал.

«Отвечать всегда и за все приходится, хочешь ты или не хочешь... Это законы бытия. По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагали 1000 000 руб, мне они готовы были заплатить 15000 000р лишь бы пришла», — сообщила она.

Участвовать в шоу Мария категорически отказалась: «Ходить на это мракобесие, себя не уважать... Там платят абсолютно всем участникам шоу, для многих, кого вы там видите постоянно, это превратилось в очень хороший источник дохода! И самое главное — чем больше грязи, тем больше платят! И это уже не ‘’кухонные разборки’’, это целенаправленная духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение всего общества! Вот, что страшно-то!!!!!!»