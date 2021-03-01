Человека-паука может сыграть темнокожий актер

Warner Bros собирается снять новую версию киносаги о Человеке-пауке и планирует отдать дань традиции и ввести темнокожего персонажа – такой ход может значительно повысить рейтинги проекта. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Личность исполнителя главной роли пока не уточняется – ранее участие в киносаге предложили Майклу Б.Джордану, однако он отказался.

Новый проект снимет Джей Джей Абрамс и его продюсерская компания Bad Robot по сценарию известного автора комиксов Та-Нехаси Коутс, который отмечает, что для него большая удача – участие в таком проекте.

«Я очень жду шанса внести существенный вклад в наследие самого культового мифического героя Америки», – заявлял писатель.

Реакция общественности на такое решение пока неизвестна – однако предыдущий проект, где решили сделать главного героя темнокожим – Анна Болейн, столкнулся с критикой. Многие решили, что это попросту нарушает историческую справедливость.

Сценарист, однако, выступила в защиту такого хода, и заявила, что снимет альтернативную историю, ключевым моментом которой будет борьба Анны Болейн.

У компании Bad Reboot большие планы на будущее – они собираются снять также фильмы и сериалы про «Лигу справедливости» из вселенной комиксов DC.