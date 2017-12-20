Супруг телеведущей поделился видео из караоке-клуба.

Минувший вечер Ксения и ее супруг Курбан Омаров по традиции провели в караоке, где знаменитость исполнила одну из песен Любови Успенской. Небольшое видео с поющей телеведущей появилось в Instagram Курбана. В подписи к видео супруг Ксении объяснил, почему его жена не хочет строить карьеру певицы.

Пока Ольга Бузова штурмует музыкальный олимп, а Ольга Орлова постигает азы мастерства телеведущей, поклонники реалити-шоу «Дом-2» гадают, когда же начнет петь третья ведущая проекта Ксения Бородина. Подписчики Instagram Бородиной знают, что она любит проводить вечера в караоке и может похвастаться неплохими вокальными данными.

«Ксю своим голосом, которым вслух восхищалась мне сама Успенская, снова заставила «трепетать» весь караоке! А вы думали она петь не умеет? Просто человек выбирает семью, вы часто видите ее на разных шоу, на тусовках селебрити итд? Нет конечно ! Потому, что у нее другие ценности. Она понимает, что это все дорожная пыль. Вы думаете ей не звонят разные продюсеры, понимающие сколько она принесет им денег, если запоёт? У нее дети самые счастливые, ее муж самый счастливый человек на свете, у нее все по-настоящему, потому что она знает где сказка, а где быль», — отметил Курбан.

А вам нравится, как поет Ксения Бородина?

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram