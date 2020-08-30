«Человек с большой буквы»: коллеги вспоминают Иосифа Кобзона в годовщину его смерти

Теплые слова о певце оставила в своем Инстаграм-аккаунте Надежда Бабкина. Она рассказала о совместной работе с артистом и его стойком характере, который тот проявлял даже во время тяжелой болезни.

«Когда вдруг начинаешь себя жалеть: «Ой как тяжело, не могу больше», — нужно просто о нем вспомнить. Он побывал во всех горячих точках и пулям не кланялся. Он на сцену в таком состоянии выходил, в каком другие встать с постели не смогли бы. Его мучили адские боли, но никто из собратьев по цеху не видел на его лице страданий или отчаяния. Он держался на сцене как кремень – до последних своих дней», — написала артистка.