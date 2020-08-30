«Человек с большой буквы»: коллеги вспоминают Иосифа Кобзона в годовщину его смерти

«Человек с большой буквы»: коллеги вспоминают Иосифа Кобзона в годовщину его смерти
Фото: Globallookpress/Pravda Komsomolskaya
В 2018 году не стало знаменитого певца и общественного деятеля Иосифа Кобзона. Для многих артистов он был примером для подражания и уважаемым другом. Сегодня многие звезды вспоминают мэтра и делятся воспоминаниями о знаменитом коллеге.
Теплые слова о певце оставила в своем Инстаграм-аккаунте Надежда Бабкина. Она рассказала о совместной работе с артистом и его стойком характере, который тот проявлял даже во время тяжелой болезни.
«Когда вдруг начинаешь себя жалеть: «Ой как тяжело, не могу больше», — нужно просто о нем вспомнить. Он побывал во всех горячих точках и пулям не кланялся. Он на сцену в таком состоянии выходил, в каком другие встать с постели не смогли бы. Его мучили адские боли, но никто из собратьев по цеху не видел на его лице страданий или отчаяния. Он держался на сцене как кремень – до последних своих дней», — написала артистка.
Отдала дань памяти артисту и Алика Смехова: «Иосифа Давыдовича Кобзона сложно передать словами, что он значил для многих из нас... Помимо своей творческой деятельности, помогал и поддерживал многих. В один из последних своих выходов посетил мой юбилейный вечер... Так трогательно исполнил несколько песен... Хотела поделиться с вами, друзья, и вспомнить этого замечательного человека. Лично для меня он сыграл в жизни огромную роль, и я буду всегда ему благодарна», — оставила подпись Алика к совместному фото с Иосифом Кобзоном.
Память исполнителя также почтили Валентин Юдашкин, Владимир Винокур, Наталья Штурм, Эммануил Виторган и другие.
Иосиф Кобзон скончался в 2018 году. Он много лет страдал от рака и пережил несколько операций. 22 июля 2018 года Кобзон был госпитализирован в тяжёлом состоянии в одну из московских клиник. Спустя шесть дней, артист впал в кому. Он скончался 30 августа 2018 года, не дожив 12 дней до 81-го дня рождения.
Фото: Globallookpress Видео: Youtube
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