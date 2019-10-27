passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Чего сразу ногу на плечо не закинула?: пользователи Сети раскритиковали горячее фото Любови Успенской

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Любовь Успенская

Фото: Instagram Любови Успенской

Певица поделилась пикантным кадром с коллегой.

На днях в Москве прошло празднование десятилетия концертного зала Crocus City Hall. Любовь Успенская была одной из многих, кто поздравил площадку с днем рождения, а после концерта певица поделилась горячим кадром с Валерием Меладзе, сделанным за кулисами «Крокуса». Однако не все поклонники оценили пикантный снимок.

Любовь Успенская и Валерий Меладзе

Фото: Instagram Любови Успенской

«Люба, а чего сразу ногу на плечо Меладзе не закинула?», «Пошло», «Альбина порвет, как Тузик тряпку», «Фигурка прекрасная для возраста, а в остальном она стала вульгарна», «Ужасно..ноги задрала..где ваша скромность…», «Валера, по-моему немного растерялся от такой откровенности со стороны Любы🙄 как-то уж совсем нескромно», «Существует тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью…», «Вульгарно на седьмом десятке лет», — критикуют снимок подписчики Успенской.

Масла в огонь подливает тот факт, что недавно Любовь Залмановна. призналась, что не носит нижнее белье. «У меня случались несуразные покупки. Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома», — заявила Успенская в эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе».

А что вы думаете по этому поводу?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!