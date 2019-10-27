«Чего сразу ногу на плечо не закинула?: пользователи Сети раскритиковали горячее фото Любови Успенской

«Люба, а чего сразу ногу на плечо Меладзе не закинула?», «Пошло», «Альбина порвет, как Тузик тряпку», «Фигурка прекрасная для возраста, а в остальном она стала вульгарна», «Ужасно..ноги задрала..где ваша скромность…», «Валера, по-моему немного растерялся от такой откровенности со стороны Любы🙄 как-то уж совсем нескромно», «Существует тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью…», «Вульгарно на седьмом десятке лет», — критикуют снимок подписчики Успенской.

Масла в огонь подливает тот факт, что недавно Любовь Залмановна. призналась, что не носит нижнее белье. «У меня случались несуразные покупки. Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома», — заявила Успенская в эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе».

А что вы думаете по этому поводу?