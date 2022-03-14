Церемонию награждения кинопремии «Ника» перенесли на несколько месяцев

Церемонию вручения Национальной кинематографической премии планировалось провести в апреле, но обстоятельства помешали этому и организаторы приняли решение отложить мероприятие. Эту новость опубликовали члены Российской академии кинематографических искусств на своем сайте.

Напомним, что «Ника» была основана в 1987 году секретариатом союза кинематографистов СССР. Победители определяются в ходе тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Лидеры получают почетную награду в виде статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

На главную награду в категории «Лучший игровой фильм» в этом году претендуют шесть фильмов. Среди них «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Медея» Александра Зельдовича, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Купе номер 6» Юхо Куосманена и «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

За главную мужскую роль получили шанс побороться Филипп Янковский, Юрий Борисов, Павел Деревянко и Мераб Нинидзе. Лучшую актрису будут выбирать из Миланы Агузаровой, Тинатины Далакишвили и Ксении Раппопорт.