Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоялась в Пекине
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: XinHua/GlobalLookPress
Сборная России тоже приняла участие в параде атлетов, но не под своим флагом. Наша команда из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами российской команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Вместо гимна страны для россиян будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Отметим, что наших спортсменов трибуны встретили очень громко.
Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Олимпийские кольца появились необычным образом, организаторы показали их, «разбив» лед, сразу после начался парад атлетов. Наша команда выходила под номером 46. Открывала парад команда Греции. А самые запоминающиеся костюмы выбрала делегация Восточного Тимора. Спортсмены вышли в национальных нарядах и с перьями на голове.
Парад атлетов завершили хозяева Олимпиады, сборная команда Китая. Помимо парада атлетов, на арене стадиона происходили красочные шоу: фееричные хореографические номера, лазерное шоу в ледяном блоке, на кубе в центре арены эффектно напомнили о предыдущих зимних Играх, фейерверки и, конечно, световые представления.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине открыты. Его слова подкрепили красочным фейерверком. Олимпийские чемпионы Китая разных лет пронесли через арену олимпийский флаг. Подняли его под звуки гимна в исполнении детского хора.
Фото: GlobalLookPress, Getty Images