Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоялась в Пекине

Парад атлетов завершили хозяева Олимпиады, сборная команда Китая. Помимо парада атлетов, на арене стадиона происходили красочные шоу: фееричные хореографические номера, лазерное шоу в ледяном блоке, на кубе в центре арены эффектно напомнили о предыдущих зимних Играх, фейерверки и, конечно, световые представления.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине открыты. Его слова подкрепили красочным фейерверком. Олимпийские чемпионы Китая разных лет пронесли через арену олимпийский флаг. Подняли его под звуки гимна в исполнении детского хора.