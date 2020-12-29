Сати Казанова рассказала о романах с олигархами и споры между участницами «Фабрики»
Фото: www.instagram.com/satikazanova/
Сати Казанова дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала о жизни в бытность участницей группы «Фабрика», романах с мужчинами и светской жизни, от которой осталась горечь во рту.
Когда Сати была участницей группы «Фабрика», она всегда оказывалась в центре, было заметно, что акцент делается именно на ней. Казанова считает, что дело в энергетике, и в ее непростом характере. Не будучи москвичкой, в отличие от Саши Савельевой и Ирины Тоневой, она привыкла добиваться своего любой ценой, и признается, что скандал могла закатить по любому поводу.
Кроме того, Ира и Саша были единственными детьми в семье, тогда как в семье Сати детей было четверо.
«Нужно было еще локтями хорошо поработать, чтобы кусок хлеба достать. Это делало меня доминантной, разнос я могла устроить по любому поводу», —говорит Сати.
Тот же принцип действовал и в случае с мужчинами. Она не была готова на втору роль, и для певицы, по ее признанию, самым страшным ударом стало рождение ребенка у соперницы, Гоги Ашкенази. Пока мужчина, который был с Сати и говорил ей о браке и рождении детей, это же происходила у него с другой женщиной. Казанова призналась, что это для нее недопустимо.
Долгое время Сати наслаждалась и светской жизнью, которая, по ее признаниям, оставляла горечь во рту по утра. Сейчас Казанова почти полностью отошла от этого — нет ни времени, ни желания, попросту неинтересно. Сати много занимается медитацией, слушает мантры и уделяет огромное внимание собственной энергетике, что считает очень важным в современном мире.
Фото: Instagram Сати Казановой
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