Сати Казанова рассказала о романах с олигархами и споры между участницами «Фабрики»

Кроме того, Ира и Саша были единственными детьми в семье, тогда как в семье Сати детей было четверо.

«Нужно было еще локтями хорошо поработать, чтобы кусок хлеба достать. Это делало меня доминантной, разнос я могла устроить по любому поводу», —говорит Сати.

Тот же принцип действовал и в случае с мужчинами. Она не была готова на втору роль, и для певицы, по ее признанию, самым страшным ударом стало рождение ребенка у соперницы, Гоги Ашкенази. Пока мужчина, который был с Сати и говорил ей о браке и рождении детей, это же происходила у него с другой женщиной. Казанова призналась, что это для нее недопустимо.

Долгое время Сати наслаждалась и светской жизнью, которая, по ее признаниям, оставляла горечь во рту по утра. Сейчас Казанова почти полностью отошла от этого — нет ни времени, ни желания, попросту неинтересно. Сати много занимается медитацией, слушает мантры и уделяет огромное внимание собственной энергетике, что считает очень важным в современном мире.