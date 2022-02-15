Цена успеха: пианистка Полина Осетинская рассказала о тирании со стороны отца

Будучи ребенком Полина с отцом гастролировали по стране и собирали полные залы. Она рассказывала журналистам, что ее папа использует особую методику обучения под названием «Дубль-стресс». Она заключается в том, что резкая смена физической и умственной работы помогает активизировать скрытые резервы организма человека. Тогда никто и предположить не мог, что на самом деле творится во время этих занятий.

В интервью Екатерине Гордеевой Полина рассказала, как прошло ее детство. По словам пианистки, ей приходилось нелегко. Отец был жесток с девочкой и систематически бил ее. В близких кругах об этом знали, но молчали. «Насилие необходимо», — заявлял Олег Осетинский. Он был уверен, что иным путем хорошего результата добиться нельзя.

«Парадигма советского воспитания. Постоянные окрики, постоянное рукоприкладство почти во всех советских семьях. Давай говорить честно, в большинство советских семей. Это же было как-бы в порядке вещей», — рассуждает Полина. Она считает, что в тот момент ей никто не помог, так как было не принято вмешиваться в чужую жизнь, «лезть» в чужую семью. «Мы живем в парадигме насилия, в которой это часть культуры, часть менталитета, часть сознания. Это очень страшно осознавать, но это так», — отмечает Осетинская.