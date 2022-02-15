Цена успеха: пианистка Полина Осетинская рассказала о тирании со стороны отца
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Фото: instagram/ polinaosetinskaya
Будучи ребенком Полина с отцом гастролировали по стране и собирали полные залы. Она рассказывала журналистам, что ее папа использует особую методику обучения под названием «Дубль-стресс». Она заключается в том, что резкая смена физической и умственной работы помогает активизировать скрытые резервы организма человека. Тогда никто и предположить не мог, что на самом деле творится во время этих занятий.
В интервью Екатерине Гордеевой Полина рассказала, как прошло ее детство. По словам пианистки, ей приходилось нелегко. Отец был жесток с девочкой и систематически бил ее. В близких кругах об этом знали, но молчали. «Насилие необходимо», — заявлял Олег Осетинский. Он был уверен, что иным путем хорошего результата добиться нельзя.
«Парадигма советского воспитания. Постоянные окрики, постоянное рукоприкладство почти во всех советских семьях. Давай говорить честно, в большинство советских семей. Это же было как-бы в порядке вещей», — рассуждает Полина. Она считает, что в тот момент ей никто не помог, так как было не принято вмешиваться в чужую жизнь, «лезть» в чужую семью. «Мы живем в парадигме насилия, в которой это часть культуры, часть менталитета, часть сознания. Это очень страшно осознавать, но это так», — отмечает Осетинская.
В своей книге пианистка описывает случай из детства, когда отец жестоко избил ее, раздел и усадил играть за инструмент. В этот момент в комнате находились другие мужчины, но никто ей не помог. «Стоят другие люди и все парализованы, потому что никто не понимает, что предпринять. Потому что, ну, это же отец родной, это же дочь родная, это же их семья», комментирует ситуацию Полина Осетинская.
В 12 лет девочка измученная постоянными издевательствами приняла решение покинуть родной дом. «Убежать из дома было лучше, чем отравить папу или принять кучу таблеток», рассказывает Полина. По ее словам, изначально она собиралась покончить жизнь самоубийством: «Я читала справочник фельдшера и выбирала, какая там смертельная доза».
Сбежать от отца-тирана девочке помогла Анна Ренжина. Женщину нанял Олег Осетинский, чтобы та подтянула технику игры Полины.
Сейчас известная пианистка пытается принять свой опыт и отпустить все обиды. До 40 лет я прям реально винила всех и каждого: папу, маму. «В какой-то момент я поняла, что, наверное, совсем непродуктивное дело ехать дальше на своих ранах и обидах незаживающих. Правда, в какой-то момент тебе приходится что-то отрезать для того, чтобы перестало быть больно и стало как-то нормально. Я отрезала детского ожидание того, что тебя безусловно поддержат, например. На самом деле это ожидание любви, постоянное ожидание любви», — делится своими мыслями Полина.
В прошлом году Олег Осетинский умер. По словам Полины, она пыталась помириться с ним помириться на протяжении последних 30 лет. Они так и не смогли найти общий язык.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press