Царевна-Лебедь: Светлана Бондарчук показала эффектный образ в платье из перьев и кожаных ботфортах
Фото: www.instagram.com/a030aa/?hl=ru
Светлана Бондарчук опубликовала шикарное фото в своем Instagram, на котором появилась в образе «Царевны-лебеди» на современный лад – она предстала в роскошном платье из перьев и высоких кожаных ботфортах.
«— Где лебеди? — А лебеди ушли. — А вороны? — А вороны — остались. — Куда ушли? — Куда и журавли. — Зачем ушли? — Чтоб крылья не достались.
— А папа где? — Спи, спи, за нами Сон, Сон на степном коне сейчас приедет. — Куда возьмет? — На лебединый Дон. Там у меня — ты знаешь? — Белый лебедь», — подписала фотографию Бондарчук.
Подписчики пришли в восторг от эффектной фотосессии:
«Как же прекрасно верить в то, что ты-белый лебедь», «Прекрасная Светлана», «Потрясное фото», «Как вам удаётся сохранять фигуру?», «Шикарно! Лебедь!», «Утонченная красавица», «Отличная передача с Юдашкиным. У Вас талант делать интересные беседы, лучше, чем у всех остальных интервьюэров», «Наконец то я подписалась на Вас))) Очень органичная и прекрасная Светлана! С огромным удовольствием наблюдаю за Вами) Умничка Вы ! Так держать) Лично с Вами пообщалась в Петербурге, была крайне растрогана насколько Вы открытый и приятный человек))».
Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук
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