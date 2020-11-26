Царевна-Лебедь: Светлана Бондарчук показала эффектный образ в платье из перьев и кожаных ботфортах

Светлана Бондарчук опубликовала шикарное фото в своем Instagram, на котором появилась в образе «Царевны-лебеди» на современный лад – она предстала в роскошном платье из перьев и высоких кожаных ботфортах.

«— Где лебеди? — А лебеди ушли. — А вороны? — А вороны — остались. — Куда ушли? — Куда и журавли. — Зачем ушли? — Чтоб крылья не достались.

— А папа где? — Спи, спи, за нами Сон, Сон на степном коне сейчас приедет. — Куда возьмет? — На лебединый Дон. Там у меня — ты знаешь? — Белый лебедь», — подписала фотографию Бондарчук.