Бывшую участницу группы Little big нашли мертвой в Петербурге

Бывшую солистку группы Little big Анну Кастельянос обнаружили мертвой в Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Тело певицы нашли в принадлежащей ей квартире в Рыбацком. Погибшую нашли волонтеры.

В последние годы 38-летняя музыкант и актриса имела серьезные проблемы со здоровьем. Она испытывала сильные боли в спине, в связи с чем практически не вставала с постели. По дому ей помогали волонтеры, один из которых обнаружил погибшую.

Причина смерти артистки на данный момент не установлена.

Анна была участницей музыкального коллектива до 2014 года, и слово little в названии группы является отсылкой к ее маленькому росту.

Помимо участия в основном составе Little big, она также снималась в кино в качестве актрисы – своим примером Анна хотела вдохновить тех, кто похож на нее, и помочь им справиться со своими комплексами.