Бывший жених Ольги Бузовой Денис Лебедев сыграл свадьбу с нотариусом — «Мы счастливы»
Фото: Instagram/@lebedevdenis.ru
Мужчина сделал предложение еще несколько месяцев назад и 30 марта официально заявил, что несвободен. «Женщина гуляет от распущенности, а мужчина — от грусти! Это к нам не относится, мы счастливы сами по себе и вместе. Спасибо за нашу выездную церемонию», — написал он в социальных сетях.
Екатерина Панова работает нотариусом. О романе Лебедева с девушкой стало известно не сразу, они скрывались от посторонних глаз. Сам сыровар признался, что с Пановой наконец-то по-настоящему счастлив. При этом это не первый брак Дениса, также у него есть сын от предыдущих отношений, с которым он поддерживает связь.
Бизнесмен Лебедев стал известен на всю Россию несколько лет назад, когда во время участия в шоу «Замуж за Бузову» пытался покорить сердце телеведущей Ольги Бузовой. Он победил в проекте, но вскоре после завершения программы у пары появились проблемы. Победитель шоу оказался альфонсом.
СМИ наперебой писали, что Лебедев изменяет возлюбленной, а также нечист на руку. Бизнесмен резко отрицал все слухи, но Ольга сама расставила все точки над i. «На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает!», — призналась тогда звезда.
Фото: Instagram/@lebedevdenis.ru, Instagram/@notariuspanova, Instagram/@kholostiachkabuz
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