Бывший жених Ольги Бузовой Денис Лебедев сыграл свадьбу с нотариусом — «Мы счастливы»

Мужчина сделал предложение еще несколько месяцев назад и 30 марта официально заявил, что несвободен. «Женщина гуляет от распущенности, а мужчина — от грусти! Это к нам не относится, мы счастливы сами по себе и вместе. Спасибо за нашу выездную церемонию», — написал он в социальных сетях.

Екатерина Панова работает нотариусом. О романе Лебедева с девушкой стало известно не сразу, они скрывались от посторонних глаз. Сам сыровар признался, что с Пановой наконец-то по-настоящему счастлив. При этом это не первый брак Дениса, также у него есть сын от предыдущих отношений, с которым он поддерживает связь.