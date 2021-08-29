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Бывший жених Кайли Миноуг стал отцом во второй раз

У 33-летнего британского актера Джошуа Сассе, который наиболее известен своем неожиданным разрывом с певицей Кайли Миноуг в 2017 году, родилась дочь. Девочку артисту подарила супруга Луиза Эйнсворт. Пара поженилась в 2018 году и уже воспитывает сына Доминика.
Бывший жених Кайли Миноуг стал отцом во второй раз

Дочь появилась на свет в июле этого года в Сиднее, где проживают супруги. Счастливый отец поделился новостью о ее рождении в своем Instagram.

«Далила Дарлинг Сасс присоединилась к семье», — подписал Джошуа селфи с новорожденной.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джошуа Сассе с женой и новорожденной дочерью

Фото: @joshuasasse/Instagram

С 2015 по 2017 год актер встречался с австралийской певицей Кайли Миноуг. Пара собиралась поженится.

Видео из Instagram Кайли Миноуг

Неожиданно для всех Джошуа расторг помолвку, что стало ударом для певицы. Миноуг не раз рассказывала в интервью, что пережила нервный срыв после ухода любимого мужчины и долго не могла прийти в себя. Их расставание стало настоящим ударом для артистки.

Через год бывший жених связал себя узами брака с нынешней супругой Луизой Эйнсворт. А Кайли теперь состоит в длительных отношениях с креативным директором GQ Полом Соломонсом.

Фото и видео: Instagram, Picture-alliance

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