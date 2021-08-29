Бывший жених Кайли Миноуг стал отцом во второй раз

Неожиданно для всех Джошуа расторг помолвку, что стало ударом для певицы. Миноуг не раз рассказывала в интервью, что пережила нервный срыв после ухода любимого мужчины и долго не могла прийти в себя. Их расставание стало настоящим ударом для артистки.

Через год бывший жених связал себя узами брака с нынешней супругой Луизой Эйнсворт. А Кайли теперь состоит в длительных отношениях с креативным директором GQ Полом Соломонсом.