Бывший жених Кайли Миноуг стал отцом во второй раз
Дочь появилась на свет в июле этого года в Сиднее, где проживают супруги. Счастливый отец поделился новостью о ее рождении в своем Instagram.
«Далила Дарлинг Сасс присоединилась к семье», — подписал Джошуа селфи с новорожденной.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @joshuasasse/Instagram
С 2015 по 2017 год актер встречался с австралийской певицей Кайли Миноуг. Пара собиралась поженится.
Неожиданно для всех Джошуа расторг помолвку, что стало ударом для певицы. Миноуг не раз рассказывала в интервью, что пережила нервный срыв после ухода любимого мужчины и долго не могла прийти в себя. Их расставание стало настоящим ударом для артистки.
Через год бывший жених связал себя узами брака с нынешней супругой Луизой Эйнсворт. А Кайли теперь состоит в длительных отношениях с креативным директором GQ Полом Соломонсом.
Фото и видео: Instagram, Picture-alliance
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