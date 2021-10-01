Бывший возлюбленный Кейт Мосс и скандальный рокер Пит Доэрти женился спустя 2 дня после помолвки

На свадьбе присутствовали родители артиста — отец Питер и мать Жаклин — вместе с его родной сестрой Эми.

Молодожены познакомились в 2016 году и вместе играют в новом проекте артиста группе Puta Madres. До встречи с Катей Доэрти несколько лет состоял в отношениях с Кейт Мосс. Их союз едва ли можно было назвать безупречным. Бурные влюбленные не раз были замечены папарацци в нетрезвом состоянии. А свое увлечение запрещенными веществами Пит никогда не отрицал. Но сейчас, по словам артиста, он уже более 2-х лет ведет трезвый образ жизни.

Для певца этот брак будет первым. Он также воспитывает двоих детей от разных женщин: 18-летнего сына Астиля и 9-летнюю дочь Айслинг.