Бывший возлюбленный Кейт Мосс и скандальный рокер Пит Доэрти женился спустя 2 дня после помолвки
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Фото: @piglady72/Instagram
Отель, в котором Пит и Катя сыграли свадьбу, расположен в 550 метрах от пляжа в роскошном французском замке XIX века. Для торжества Доэрти выбрал черный классический смокинг и галстук, а невеста появилась перед гостями в коротком белом платье с пышной юбкой и фатой.
На свадьбе присутствовали родители артиста — отец Питер и мать Жаклин — вместе с его родной сестрой Эми.
Молодожены познакомились в 2016 году и вместе играют в новом проекте артиста группе Puta Madres. До встречи с Катей Доэрти несколько лет состоял в отношениях с Кейт Мосс. Их союз едва ли можно было назвать безупречным. Бурные влюбленные не раз были замечены папарацци в нетрезвом состоянии. А свое увлечение запрещенными веществами Пит никогда не отрицал. Но сейчас, по словам артиста, он уже более 2-х лет ведет трезвый образ жизни.
Для певца этот брак будет первым. Он также воспитывает двоих детей от разных женщин: 18-летнего сына Астиля и 9-летнюю дочь Айслинг.
Фото и видео: Instagram, Getty Images