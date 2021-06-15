Бывший в беде не бросит: звезды, которые заступились за экс-возлюбленных
Вчера в прямом эфире спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел Бузову до истерики. После этого певица опубликовала гневные посты в своем блоге, и у нее нашлись защитники.
Дава написал в своем блоге, что готов заступиться за Ольгу.
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Фото: @dava_m
«Человек, который нуждается в помощи, всегда от меня ее может получить. Мне не все равно на людей , и даже на тех, кто ушел из моей жизни», – написал он в сториз.
Такие истории не редкость среди звезд, что доказывает, что сохранить добрые отношения после расставания намного правильнее, чем бесконечно ругаться.
В громком скандале с Эмбер Херд и Джонни Деппом за него заступились сразу две бывшие – Ванесса Паради и Вайнона Райдер.
«Эти возмутительные заявления действительно удручают, а также наносят ущерб его карьере, потому что, к сожалению, люди продолжают верить этим ложным фактам», – говорила Паради, а Вайнона добавляла, что Депп «невероятно любящий, чрезвычайно заботливый парень, который защищал меня и людей, которых он любит». На фоне таких заявлений злодейкой кажется скорее Херд.
Агата Муцениеце тоже заступилась за бывшего мужа, Павла Прилучного, когда все начали критиковать его, а заодно и ее, за внешний вид.
«Это либо направлено для того, чтобы начался буллинг, направленный в мою сторону, либо, чтобы начался буллинг и хейт в сторону моего бывшего супруга. Большая просьба отстать от нас. Мне очень обидно, что вы продолжаете придумывать и уже притягивать за уши истории, дабы создавать конфликт, которого уже не существует», – написала Агата.
Резко высказывалась в отношении бывшего супруга, Гуфа, и Айза Долматова, которая вступилась за рэпера, когда его затравили за клип «Москва» несколько лет назад, а Эвелина Бледанс защищала в социальных сетях своего бывшего мужа Александра, когда его начали активно осуждать за то, что он оставил ее с особенным сыном Семеном.
«Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом», – написала тогда Бледанс.
А актер Владимир Епифанцев и вовсе набросился с кулаками на обидчика своей бывшей возлюбленной, когда у нее возник конфликт в петербургском пабе. Поклонники тогда активно поддержали кумира и заявили, что он настоящий герой.
Фото: Instagram Агаты Муценице Давида Манукяна, Global look press
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