Бывший в беде не бросит: звезды, которые заступились за экс-возлюбленных

Такие истории не редкость среди звезд, что доказывает, что сохранить добрые отношения после расставания намного правильнее, чем бесконечно ругаться.

В громком скандале с Эмбер Херд и Джонни Деппом за него заступились сразу две бывшие – Ванесса Паради и Вайнона Райдер.

«Эти возмутительные заявления действительно удручают, а также наносят ущерб его карьере, потому что, к сожалению, люди продолжают верить этим ложным фактам», – говорила Паради, а Вайнона добавляла, что Депп «невероятно любящий, чрезвычайно заботливый парень, который защищал меня и людей, которых он любит». На фоне таких заявлений злодейкой кажется скорее Херд.

Агата Муцениеце тоже заступилась за бывшего мужа, Павла Прилучного, когда все начали критиковать его, а заодно и ее, за внешний вид.