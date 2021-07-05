Бывший ухажер Макеевой подружился с экс-женой ее мужа: «Он сказал, что уничтожит меня»
Враги Анастасии Макеевой, судя по всему, объединились против нее, и теперь актриса волнуется за свое благополучие.
В своем блоге она рассказала, что Светлана Малькова начала общаться с мужчиной, который некогда ухаживал за Анастасией.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @makeevan
Актриса его отвергла, а обиженный кавалер, судя по всему, оказался злопамятным.
«Я сорвалась с его крючка и вернулась к реальной жизни. Тогда он заявил, что уничтожит меня. Теперь этот человек в друзьях у Светланы и сочиняет ей красивые письма. Но для него это все, конечно, игра. Он никогда не встретится с женщиной, с которой переписывается», — рассказала Анастасия «Собеседнику».
Актриса переживает, что брошенный мужчина и обиженная бывшая жена ее мужа могут начать вместе злоумышлять против нее. Анастасия добавила, что у мужчины, ко всему прочему, криминальное прошлое.
История романа Анастасии стала очень громкой после того, как появилась бывшая жена ее избранника Романа Малькова. Женщина, живущая в Словении, обвинила актрису в том, что она увела у нее мужа, с которым у нее четверо детей.
Светлана заявила, что Роман не платит алименты, а Макеева злоумышляет против нее.
Этот случай обсуждался в эфире «Первого канала», где появились все участники конфликта. Анастасия и Светлана даже подрались за кулисами.
В конфликте активно участвуют и дети. Светлана Малькова сегодня рассказала в Instagram, что ее дочь не передает ей то, что говорят и пишут о Светлане, и берет удар на себя.
«Когда живешь постоянно с детьми, не замечаешь, как они растут, и кажется, что еще вчера маленькая девочка остается такой же маленькой и беззащитной и сегодня… Но эта ситуация перевернула все! Как ведет себя Анюта, а ей 14 лет, вызывает восхищение, я поражаюсь и горжусь ей! Во-первых, она не всю передает мне информацию, ограждая меня, и берет удар на себя, негатив, который периодически ей пишет папа, а папа думает, что отвечаю я. Во-вторых, как она отвечает, как она рассуждает! Это настолько по-взрослому, что и не каждый взрослый способен так отвечать! Я поражаюсь ее способностям, думаю, что она сможет стать отличным психологом! Но что у нее творится в голове, известно только ей самой, но я верю, что она сильная, упористая, как я, ведь спортсмены не сдаются!», — написала она.
Роман Мальков попытался объяснить ситуацию — в его разводе Анастасия не виновата. Проблемы в отношениях со Светланой у него уже давно, они много лет не спят вместе.
Это подтвердили и его родители, которые заявили, что их сын по-настоящему счастлив с актрисой.
Несколько недель назад Анастасия и Роман сыграли красивую свадьбу и теперь официально находятся в статусе мужа и жены, пока Светлана Малькова проясняет вопрос с алиментами.
Интересно, что платить их Малькову придется только на троих детей, поскольку старший сын переехал к нему. Также он заявил, что его мать, Светлана, пиарится на отношениях и во время своего присутствия в Москве для съемок шоу даже не навестила его.
Фото: Instagram Анастасии Макеевой
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