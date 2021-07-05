Бывший ухажер Макеевой подружился с экс-женой ее мужа: «Он сказал, что уничтожит меня»

В конфликте активно участвуют и дети. Светлана Малькова сегодня рассказала в Instagram, что ее дочь не передает ей то, что говорят и пишут о Светлане, и берет удар на себя.

«Когда живешь постоянно с детьми, не замечаешь, как они растут, и кажется, что еще вчера маленькая девочка остается такой же маленькой и беззащитной и сегодня… Но эта ситуация перевернула все! Как ведет себя Анюта, а ей 14 лет, вызывает восхищение, я поражаюсь и горжусь ей! Во-первых, она не всю передает мне информацию, ограждая меня, и берет удар на себя, негатив, который периодически ей пишет папа, а папа думает, что отвечаю я. Во-вторых, как она отвечает, как она рассуждает! Это настолько по-взрослому, что и не каждый взрослый способен так отвечать! Я поражаюсь ее способностям, думаю, что она сможет стать отличным психологом! Но что у нее творится в голове, известно только ей самой, но я верю, что она сильная, упористая, как я, ведь спортсмены не сдаются!», — написала она.