Бывший участник КВН опроверг популярный стереотип о жене Маслякова
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Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press
В гостях у программы кавээнщик и стендапер поделился различными смешными историями из жизни, а также подробнее рассказал о своем участии в КВН и опроверг популярные мифы.
Так, например, Воронин опроверг миф о том, что для успеха коллективам телеигры нужно понравиться жене Маслякова режиссеру КВН Светлане Масляковой. Юморист назвал такое предположение неправдой.
«Нет, это неправда, что нужно понравиться его жене. Но правда, что можешь не понравиться. Специально такого нет, что нужно понравиться Светлане Анатольевне», — говорит Филипп.
Следом комик разоблачает еще одно популярное заблуждение уже о самом Александре Маслякове. «Существует миф, например, что ему нравятся шутки про себя хвалебные. Я уверен, ему они не нравятся. На сто процентов уверен, что не нравятся», — сказал Воронин.
Светлана Семенова и Александр Масляков сыграли свадьбу в октябре 1971 года. В 2021-м чета отметила золотую свадьбу.
Александр Васильевич и Светлана Анатольевна всю жизнь работали вместе. В одном из интервью знаменитые супруги рассказывали, что дома могут поссориться только из-за КВН, но все разногласия быстро утихают.
Фото и видео: Global Look Press, соцсети