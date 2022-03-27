Бывший участник КВН опроверг популярный стереотип о жене Маслякова

Следом комик разоблачает еще одно популярное заблуждение уже о самом Александре Маслякове. «Существует миф, например, что ему нравятся шутки про себя хвалебные. Я уверен, ему они не нравятся. На сто процентов уверен, что не нравятся», — сказал Воронин.

Светлана Семенова и Александр Масляков сыграли свадьбу в октябре 1971 года. В 2021-м чета отметила золотую свадьбу.

Александр Васильевич и Светлана Анатольевна всю жизнь работали вместе. В одном из интервью знаменитые супруги рассказывали, что дома могут поссориться только из-за КВН, но все разногласия быстро утихают.

Фото и видео: Global Look Press, соцсети