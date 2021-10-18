Бывший продюсер Лободы обратилась к певице в ее день рождения после скандала с Киркоровым
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Фото: @natellakrapivina
Нателла Крапивина трогательно поздравила с днем рождения свою бывшую подопечную Светлану Лободу, с которой рассталась после громкого скандала с Киркоровым, и доказала, что их дружба не закончилась вместе с рабочими отношениями.
«Мы прошли с тобой спина к спине так много лет. И ничто никогда этого не изменит. Ты — мой друг, мой родной человек, ты — my partner in crime. Будь счастлива! Будь любима! Будь всегда там, где абсолютно твое место — на сцене! И дари людям свое неуемное бешеное сердце! С днем рождения!», — опубликовала Нателла поздравление.
Стоит отметить, что многие поклонники певицы подозревали, что близкие некогда подруги разорвали свою дружбу, когда Крапивина поругалась с Филиппом Киркоровым. Лобода тогда не стала активно вступаться за Нателлу.
«Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима», — написала тогда Лобода.
Фото: Instagram