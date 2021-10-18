Бывший продюсер Лободы обратилась к певице в ее день рождения после скандала с Киркоровым

Нателла Крапивина трогательно поздравила с днем рождения свою бывшую подопечную Светлану Лободу, с которой рассталась после громкого скандала с Киркоровым, и доказала, что их дружба не закончилась вместе с рабочими отношениями.

«Мы прошли с тобой спина к спине так много лет. И ничто никогда этого не изменит. Ты — мой друг, мой родной человек, ты — my partner in crime. Будь счастлива! Будь любима! Будь всегда там, где абсолютно твое место — на сцене! И дари людям свое неуемное бешеное сердце! С днем рождения!», — опубликовала Нателла поздравление.