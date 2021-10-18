passion.ru
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Бывший продюсер Лободы обратилась к певице в ее день рождения после скандала с Киркоровым

Сегодня Светлане Лободе исполняется 39 лет, и Нателла Крапивина, несмотря на громкий конфликт и разрыв контракта, нашла для своей бывшей подопечной теплые слова и поздравила ее с праздником.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нателла Крапивина

Фото: @natellakrapivina

Нателла Крапивина трогательно поздравила с днем рождения свою бывшую подопечную Светлану Лободу, с которой рассталась после громкого скандала с Киркоровым, и доказала, что их дружба не закончилась вместе с рабочими отношениями.

«Мы прошли с тобой спина к спине так много лет. И ничто никогда этого не изменит. Ты — мой друг, мой родной человек, ты — my partner in crime. Будь счастлива! Будь любима! Будь всегда там, где абсолютно твое место — на сцене! И дари людям свое неуемное бешеное сердце! С днем рождения!», — опубликовала Нателла поздравление.

Стоит отметить, что многие поклонники певицы подозревали, что близкие некогда подруги разорвали свою дружбу, когда Крапивина поругалась с Филиппом Киркоровым. Лобода тогда не стала активно вступаться за Нателлу.

«Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима», — написала тогда Лобода.

Фото: Instagram