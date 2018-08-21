Бывший PR-агент Бузовой рассказала о ее заработках

Огромную роль в возросшей популярности Ольги сыграл уход Ксении Собчак с поста ведущей телестройки. «Она (Ольга Бузова — прим.ред.) обратилась к руководству ТНТ и сказала: «Я покидаю проект или становлюсь его главным лицом». Как видите, план осуществился. Потерять двух символов проекта было нерентабельно. Сейчас в Олю вкладывают спонсорские деньги канала и получают прибыль в двойном размере», — сообщила пиар-менеджер.

Экс-агент поющей телеведущей рассказала, что официальная зарплата Бузовой в «Доме-2» — 380 тысяч рублей в месяц, хотя остальные ведущие получают в четыре раза меньше. Весь доход, которые Ольга получает вне телеканала, включая заработки в социальной сети, она делит с руководством ТНТ, тем не менее, сумма, по утверждению бывшего агента скандально известной звезды, получается приличная: «Как-то в разговоре Оля сказала мне: «Когда я высосу все здесь, я уже буду главной звездой России и все каналы будут стоять в очереди за моим вниманием». Сейчас на Олю работает около 30 человек, ее график расписан на год вперед, а общий доход превышает 40 тысяч евро в месяц (около 3,1 миллиона рублей)».

Фото: instagram