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Бывший PR-агент Бузовой рассказала о ее заработках

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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Как утверждает экс-пиарщица звезды, образ «блондинки без мозгов» — хорошо продуманная стратегия.

Имя Ольги Бузовой долгое время не сходит со страниц светских хроник. Певица, телеведущая, бизнес-леди — у 32-летней брюнетки получается все, за что она берется. Бывшая PR-агент Ольги, пожелавшая остаться неназванной, прокомментировала ее невероятную популярность. «Я работала с Ольгой три года. За этот период я четко поняла — это женщина с раздвоением личности и этот диагноз она обрела целенаправленно. Дуры не рубят миллионы. Бузова обманула всю Россию, играя в блондинку без мозгов. Она глупа только в эфирное время», — цитирует специалиста по связям с общественностью портал 360TV.

Огромную роль в возросшей популярности Ольги сыграл уход Ксении Собчак с поста ведущей телестройки. «Она (Ольга Бузова — прим.ред.) обратилась к руководству ТНТ и сказала: «Я покидаю проект или становлюсь его главным лицом». Как видите, план осуществился. Потерять двух символов проекта было нерентабельно. Сейчас в Олю вкладывают спонсорские деньги канала и получают прибыль в двойном размере», — сообщила пиар-менеджер.

Экс-агент поющей телеведущей рассказала, что официальная зарплата Бузовой в «Доме-2» — 380 тысяч рублей в месяц, хотя остальные ведущие получают в четыре раза меньше. Весь доход, которые Ольга получает вне телеканала, включая заработки в социальной сети, она делит с руководством ТНТ, тем не менее, сумма, по утверждению бывшего агента скандально известной звезды, получается приличная: «Как-то в разговоре Оля сказала мне: «Когда я высосу все здесь, я уже буду главной звездой России и все каналы будут стоять в очереди за моим вниманием». Сейчас на Олю работает около 30 человек, ее график расписан на год вперед, а общий доход превышает 40 тысяч евро в месяц (около 3,1 миллиона рублей)».

Фото: instagram

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