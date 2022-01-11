Бывший повар Елизаветы II рассказал о любви королевы к фастфуду
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Фото: Picture-alliance
О’Грэйди, готовивший для принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма, сообщил The Daily Star, что королева в целом следит за своим питанием, избегает вредной пищи.
Тем не менее, очень любит фастфуд и особенно гамбургеры. Когда Елизавета все-таки позволяет себе эту маленькую слабость, то просит подать ей гамбургер в необычном виде — без булочки. Булку в бургерах королева не терпит ни в каком виде.
Что касается начинки, Елизавета, будучи большой любительницей мяса, требует, чтобы бургеры готовили с использованием только своих ингредиентов. «В Балморале (это резиденция Елизаветы II в Шотландии) мы готовим собственные гамбургеры. Там подстреливают оленей, и мы делаем котлеты из свежей оленины», — объяснил Даррен О’Грэйди. В целом гастрономические пристрастия королевы довольно демократичные. Елизавета нравятся овощные блюда и мясо. Она очень любит сладкое — особенно с шоколадом и манго. И не выносит чеснок и не ест рис, картошку, макароны.
Фото: Picture-alliance, Instagram королевской семьи