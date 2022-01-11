Бывший повар Елизаветы II рассказал о любви королевы к фастфуду

Что касается начинки, Елизавета, будучи большой любительницей мяса, требует, чтобы бургеры готовили с использованием только своих ингредиентов. «В Балморале (это резиденция Елизаветы II в Шотландии) мы готовим собственные гамбургеры. Там подстреливают оленей, и мы делаем котлеты из свежей оленины», — объяснил Даррен О’Грэйди. В целом гастрономические пристрастия королевы довольно демократичные. Елизавета нравятся овощные блюда и мясо. Она очень любит сладкое — особенно с шоколадом и манго. И не выносит чеснок и не ест рис, картошку, макароны.