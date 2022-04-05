Бывший муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк откровенно рассказал о жизни с актрисой

Анастасия Заворотнюк много лет борется с онкологией. Первый муж актрисы Олаф Шварцкопф считает, что болезнь могли спровоцировать выкидыш и регулярные побои, которые актриса терпела от своего второго супруга. Об этом он рассказал в передаче «Основано на реальных событиях».

Брак Анастасии и Олафа просуществовал чуть больше года. Их союз распался после выкидыша, который перенесла Заворотнюк. После развода со Шварцкопфом звезда снова вышла замуж. На этот раз за российского бизнесмена Дмитрия Стрюкова, который оказался настоящим тираном. Он часто поднимал на Анастасию руку, и Олаф думает, что насилие вполне могло стать причиной развития опухоли головного мозга у артистки. Также на развитие недуга могли повлиять сложные роды. Напомним, что Заворотнюк подарила Стрюкову двоих детей. После первых родов звезда сериала «Моя прекрасная няня» чуть не умерла в реанимации.

По мнению медиков, опухоль спровоцировала гормональная терапия, которую Анастасия проходила перед процедурой ЭКО. Заворотнюк уже перенесла несколько операций и прошла курс химиотерапии. Болезнь отступила, но передвигаться самостоятельно актриса пока не может. Родные и близкие не комментируют состояние Анастасии.