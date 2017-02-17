35-летний Петр Кислов дал интервью журналу «Караван историй», в котором поведал о своем браке с певицей Полиной Гагариной.

В одном из недавних интервью Полина Гагарина вспомнила о своем первом браке с актером Петром Кисловым и сообщила, что они расстались из-за слишком разных характеров. У Петра оказалась другая версия событий: он рассказал в беседе с журналистом «Каравана историй», что он и Полина, наоборот, очень похожи.

«Мы хотели друг от друга одного и того же, но кто-то должен был уступить. Однако уступить — значит наступить на горло своей песне. То, что нам не надо быть вместе, мы поняли не сразу, на это ушло два года. Еще год пытались, как могли, спасти свой брак, но в итоге поняли — невозможно», — заявил Кислов.